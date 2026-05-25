Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 14:27

Polestar и Оксфорд ищут формулу удовольствия за рулем: старт уникального эксперимента

Можно ли измерить удовольствие от вождения? Polestar вместе с учёными ищет ответ - и это может перевернуть мир авто

Polestar и Оксфордский университет начали необычный эксперимент: они решили измерить удовольствие от вождения с помощью научных методов. Почему автопроизводители теперь смотрят не только на мощность и разгон, а еще и на эмоции водителя? И почему этот проект может изменить подход к созданию машин уже в ближайшие годы.

Автомобилистов по всему миру ждет новая волна перемен: теперь производители машин всерьез занялись изучением эмоций за рулем. Polestar вместе с Оксфордским университетом запустили исследование, которое может изменить привычные представления о том, что делает поездку по-настоящему захватывающей. Впервые в истории автопрома ученые решили не просто обсуждать «драйв», а попытаться измерить его с помощью точных приборов и научных методов.

Как выяснил журнал За рулем, суть эксперимента проста, но амбициозна: специалисты из инженерных и психологических областей будут фиксировать, как меняется состояние человека за рулем мощного Polestar. В дело пойдут датчики, которые отслеживают мозговую активность, биометрические показатели и даже поведение водителя на дороге. Цель - найти объективные признаки того самого удовольствия, о котором так любят говорить автолюбители, но которое до сих пор оставалось на уровне субъективных ощущений.

Почему это важно именно сейчас? Электромобили вытесняют классические машины, и производители ищут новые способы выделиться. Если раньше ценились лошадиные силы и разгон до сотни, то теперь на первый план выходит пользовательский опыт. Как отмечают участники проекта, если удастся выявить устойчивые сигналы радости и вовлеченности, инженеры смогут создавать автомобили, которые не только быстро едут, но и дарят настоящее удовольствие от управления. Это может стать новым стандартом для всей отрасли.

Интересно, что подобные исследования раньше казались чем-то несерьезным - как можно измерить эмоции? Однако история науки знает примеры, когда самые необычные эксперименты приводили к революционным открытиям. Например, наблюдения за повседневным поведением людей или анализ движений животных когда-то тоже вызывали скепсис. Теперь к ним добавляется и попытка перевести эмоции водителя на язык цифр и графиков.

Практическая польза от такого подхода очевидна: если удастся создать базу объективных данных, автопроизводители смогут отказаться от размытых маркетинговых формулировок и оперировать конкретными характеристиками. Это позволит точнее настраивать автомобили под реальные потребности водителей. Кстати, похожий подход уже применяется в других сферах: например, в России недавно обсуждали, как особенности конструкции машин с правым рулем влияют на безопасность, и эксперты предложили новые решения для водителей.

Эксперимент стартовал в марте 2026 года и продлится до конца июля. В июне запланирован отдельный этап на гоночном треке Gotland Ring, где добровольцы смогут испытать Polestar в экстремальных условиях. Первые итоги ученые обещают представить осенью на специальном мероприятии в Оксфорде. По имеющимся данным, если проект окажется успешным, его результаты могут лечь в основу новых стандартов проектирования автомобилей, а сами методы анализа эмоций - стать частью будущих тест-драйвов и даже обучения водителей. Важно отметить, что подобные исследования уже вызывают интерес у других автоконцернов, а значит, в ближайшие годы мы можем увидеть настоящую революцию в подходе к созданию машин.

