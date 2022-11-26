Polestar может начать производство в Европе

Бренд Polestar позиционирует себя как производитель электромобилей премиум-класса и намерен активно участвовать в борьбе с крупнейшими игроками за деньги платежеспособных покупателей.

В отличие от других «электрических» марок, производство шведской компании стартовало с самого дешевого, если так можно выразиться, автомобиля - Polestar 2, цена которого составляет около 50 000 евро.

Polestar 2 408 л.с Новый от 5 500 000 до 5 500 000 Р

Теперь компания намерена освоить выпуск более дорогих моделей. Например, анонсированный кроссовер Polestar 3 будет производиться в американском Чарльстоне.

Polestar 5 и первый кабриолет марки - Polestar 6, располагающий почти 900 силами и стоящий около 200 000 евро, будут собираться в Китае, правда, на другом заводе, нежели сегодня «двушка». Произойдет это в 2024 году.

При этом генеральный директор Polestar Томас Ингенлат заявил в интервью Automotive News, что компания собирается начать производство в Европе, и этим автомобилем станет будущая модель Polestar 7.

Упомянутые модели: Polestar 2

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