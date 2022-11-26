Polestar может начать производство в Европе
Фото: Polestar
Бренд Polestar позиционирует себя как производитель электромобилей премиум-класса и намерен активно участвовать в борьбе с крупнейшими игроками за деньги платежеспособных покупателей.
В отличие от других «электрических» марок, производство шведской компании стартовало с самого дешевого, если так можно выразиться, автомобиля - Polestar 2, цена которого составляет около 50 000 евро.
Polestar 5 и первый кабриолет марки - Polestar 6, располагающий почти 900 силами и стоящий около 200 000 евро, будут собираться в Китае, правда, на другом заводе, нежели сегодня «двушка». Произойдет это в 2024 году.
При этом генеральный директор Polestar Томас Ингенлат заявил в интервью Automotive News, что компания собирается начать производство в Европе, и этим автомобилем станет будущая модель Polestar 7.
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-
07.06.2022, 16:11
Первый электро-внедорожник Polestar официально дебютирует в октябре 2022 года
Компания объявила, что Polestar 3, всего лишь третий автомобиль в линейке компании, специализирующейся на проектировании и производстве машин на чистой тяге, официально покажут в октябре текущего года. Читать далее
-
04.06.2022, 08:13
Экспериментальный Polestar по прозвищу «Зверь» запускается в лимитированное производство
Шведский производитель машин, работающих на электрической тяге, объявил о планах построить и продать 270 ед. 476-сильных машин, 47 из которых предназначены для рынка США. Читать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
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