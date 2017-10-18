18 октября 2017, 14:08

Polestar получит поддержку от Volvo и Geely

Volvo Cars и его владелец Geely Holdings сообщают о совместном инвестировании 640 млн евро в Polestar. Деньги вложат на начальном этапе развития бренда, разработки его новой продукции и расширения производства.
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Инвестиции предусматривают, что шведский автопроизводитель окажет полноценную поддержку финансовому и производственному потенциалу Polestar. Бренд станет самостоятельной дочерней компанией — производителем спортивных дорожных электрифицированных автомобилей, первый из которых был представлен сегодня в Шанхае.

Инвестиции направлены, в частности, на сооружение завода в Чэнду. Соглашение значительно сокращает сроки, необходимые Polestar для коммерческого запуска новых продуктов, предоставляя бренду стратегическое преимущество перед конкурентами. Volvo Cars и Polestar также выиграют от сотрудничества при разработке технологий нового поколения, так как смогут делить затраты на материально-техническое снабжение и совместные разработки и получать выгоду от эффекта масштаба производства.

Первая модель Polestar — Polestar 1 — будет представлять собой 600-сильное 2-дверное купе с гибридной силовой установкой. На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км. Производство электрифицированного купе начнется в середине 2019 года в Чэнду, а вскоре за этим, в конце 2019-го, с конвейера сойдет вторая модель, которая будет меньше размером, — Polestar 2.

Новости Вольво, Джили

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Polestar получит поддержку от Volvo и Geely
Инвестиции предусматривают, что шведский автопроизводитель окажет полноценную поддержку финансовому и производственному потенциалу Polestar. Бренд станет самостоятельной дочерней компанией — производителем спортивных дорожных электрифицированных автомобилей, первый из которых был представлен сегодня в Шанхае.Инвестиции направлены, в частности, на сооружение завода в Чэнду. Соглашение значительно сокращает сроки, необходимые Polestar для коммерческого запуска новых продуктов, предоставляя бренду стратегическое преимущество перед конкурентами. Volvo Cars и Polestar также выиграют от сотрудничества при разработке технологий нового поколения, так как смогут делить затраты на материально-техническое снабжение и совместные разработки и получать выгоду от эффекта масштаба производства.Первая модель Polestar — Polestar 1 — будет представлять собой 600-сильное 2-дверное купе с гибридной силовой установкой. На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км. Производство электрифицированного купе начнется в середине 2019 года в Чэнду, а вскоре за этим, в конце 2019-го, с конвейера сойдет вторая модель, которая будет меньше размером, — Polestar 2.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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