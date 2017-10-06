6 октября 2017, 18:01
Polestar представит спорткар в этом месяце
Первая модель Polestar будет представлена 17 октября. Речь идет о спортивном купе с гибридной силовой установкой. По предварительным, данным, мощность ее составит 600 сил.
Ранее сообщалось, что Polestar в качестве самостоятельного производителя займется созданием «заряженных» электрокаров. В будущем Polestar предложит покупателям автомобили одноименной марки, которые больше не будут носить логотип Volvo, а также тюнинг-пакеты для автомобилей Volvo под брендом Polestar Engineered.
Это сотрудничество позволит бренду проектировать, разрабатывать и производить высокомощные электрофицированные автомобили. Новые объявления о своих продуктах, развитии производства и коммерческих планах Polestar сделает этой осенью.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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