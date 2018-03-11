11 марта 2018, 16:20
Полезные советы для начинающих водителей
На экзамене в автошколе проверяют, знает ли водитель правила дорожного движения, умеет ли он парковаться, поворачивать на перекрестке налево и трогаться на подъеме. Это базовые навыки. Но дорога требует и других знаний, которые можно приобрести только с опытом.
Автомобильные эксперты составили список советов водителям-новичкам, о которых им, скорее всего, не расскажут в автошколе. Хотя все зависит от автошколы. Мой преподаватель теории говорил, что ПДД мы и сами прочитаем, а 90 процентов времени тратил именно на такие советы, сопровождаемые яркими примерами из жизни. Прошло 20 лет, но помню их до сих пор.
В боковых зеркалах не должно быть видно вашего автомобиля
Итак, один из самых главных моментов – правильно настроить боковые зеркала заднего вида. В них должна быть видна только тонкая кромка борта автомобиля. Мертвые или слепые зоны настолько часто являются причиной ДТП, что автопроизводители вынуждены придумывать специальные электронные системы, датчики и сканеры. На самом деле, достаточно правильно отрегулировать штатные зеркала. В идеале, в боковом зеркале вообще не должно быть видно вашего автомобиля. Тогда зона обзора в них не будет пересекаться с зоной обзора салонного зеркала.
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Научитесь чувствовать расположение колес
Зная, где расположены колеса и как они ведут себя при повороте, вы сможете не царапать диски о поребрики и объезжать ямы на дороге. Научиться чувствовать колеса автомобиля можно с помощью простой пластиковой бутылки. Кладете пустую бутылку на асфальт и пытаетесь наехать на нее разными колесами. Услышали хруст – значит маневр удался.
Следите за ситуацией на дороге, а не только за знаками
Пересев на автомобиль, не забывайте основное правило выживания пешеходов – «ни один светофор еще никого не задавил». Поэтому надо смотреть не только на знаки и светофоры, но и на других участников дорожного движения. Как говорил мой инструктор, пропусти помеху справа и дурака слева. Следствие из этого правила – обращайте внимание на поведение попутных автомобилей. Если едущий в соседнем ряду автомобиль притормаживает, то лучше, как минимум перенести ногу на педаль тормоза. Возможно он пропускает пешехода или животное. Если на дорогу выскочил пешеход и приходится применять экстренное торможение – включите «аварийку». Это привлечет внимание едущих за вами водителей и поможет избежать удара сзади.
На загородной трассе обращайте внимание на маневры едущих впереди грузовиков и фур. У их водителей хороший обзор, поэтому они дальше и лучше видят ситуацию на дороге. Если грузовик перестроился правее, возможно, он пропускает не вас, а дает место для встречного обгона.
Иногда лучше не тормозить
Никогда сразу не жмите на тормоз, если лопнуло колесо. Конечно, рефлексы говорят о другом, но в этом случае они могут сослужить плохую службу. Сильный хлопок, автомобиль повело в сторону и очень хочется нажать на тормоз. Но тогда автомобиль раскрутит и выкинет в либо в отбойник, либо на «встречку», а обычно – и туда, и туда. По статистике, задние колеса лопаются чаще передних. Поэтому лучше на пару секунд слегка нажать на газ, а когда машина выровняется, убрать ногу с газа, перестроиться к краю дороги и медленно остановиться.
Эксперты также советуют не тормозить и не ускоряться в лужах, даже в небольших. А вот просушить тормозную систему после выезда из лужи – полезно. Для этого можно несколько раз слегка нажать на педаль тормоза, чтобы нагреть тормозные диски.
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Не забывайте о ручнике
Парковка – одно из самых безопасных мест для автомобиля. Однако, не стоит рассчитывать только на режим «Р» автоматической коробки. Всегда используйте стояночный тормоз, особенно, если оставляете автомобиль на уклоне. Стальной тросик, применяемый в стояночном тормозе, надежнее гидравлических шлангов. К тому же он ржавеет, если им не пользоваться регулярно. Единственная ситуация, когда на ручник лучше не ставить – 30-градусные морозы.
Кстати, эксперты рекомендуют также регулярно включать кондиционер, даже зимой. Ведь помимо функции охлаждения или нагрева, он еще поддерживает нормальный уровень влажности в салоне. А вот из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора. Это может вызвать утечку хладагента. Поэтому периодически включая кондиционер, вы не только поддерживаете комфортную температуру в салоне авто, но и смазываете манжеты, заметно увеличивая межсервисный интервал.
И напоследок, несколько слов о музыке. Ученые выяснили, музыка больше отвлекает водителей, чем успокаивает или тонизирует. В ходе эксперимента лучшую реакцию на изменение дорожной обстановки продемонстрировали водители, которые вообще не слушали никакой музыки. Классическая музыка гипнотизирует и замедляет скорость реакции, а энергичная с ритмом более 120 ударов в минуту провоцирует агрессивное вождение и проезды перекрестка на «мигающий красный» свет.
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