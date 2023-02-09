Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч

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Дорожной полиции Великобритании то и дело приходится отлавливать водителей, которые безответственно управляют автомобилем – разговаривают по телефону или небрежно держат руль. В местных правилах нет прямого запрета на еду за рулем, но автомобилист обязан «ехать, держа обе руки на руле», пишет DailyMail

Патрулируя дороги графства Уорикшир, расположенного в центральной части страны, полицейские за пять дней выявили не менее сотни разного рода нарушений. Но самым возмутительным оказался случай с любителем перекусить за рулем. Поравнявшись с одним из автомобилей на трассе, инспекторы обнаружили, что водитель придерживает руль коленом, а сам за обе щеки уплетает суп из контейнера. При этом его автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Водителя немедленно остановили и выписали штраф за безрассудное вождение.

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