13 мая 2022, 14:26
Полицейские остановили грузовик с торчащим из кузова автомобилем и сделали поразительное открытие
Дорожный патруль остановил на шоссе в штате Вашингтон (США) подозрительный грузовик, из кузова которого свисал красный внедорожник Isuzu Rodeo. Оказалось, что у водителя было много причин оставаться незамеченным.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Однако габариты грузовика оказались скромнее размеров Isuzu Rodeo. Задние колеса свисали из кузова, и только ремень удерживал внедорожник на месте. Естественно, это привлекло внимание полицейских, они остановили грузовик и не зря. Как выяснилось, действие водительских прав мужчины было приостановлено, а аренда грузовика U-Haul просрочена. В итоге, грузовик вместе с внедорожником арестовали, а водителю для начала выписали штраф на 138 долларов за плохо закрепленный груз.
Упомянутые модели: Isuzu Rodeo
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