Полицейские остановили грузовик с торчащим из кузова автомобилем и сделали поразительное открытие

Ранее мы писали Женщина переоценила возможности своего кроссовера и рассмешила всех (видео) Ничто никогда не исчезает из Сети. Эта мысль должна заставить многих задуматься и воздержаться от глупостей ... Читать далее

Американская компания U-Haul специализируется на прокате грузовых автомобилей. К услугам частных клиентов тысячи грузовиков и фургонов во всех штатах. Сервис очень востребован. Самостоятельная аренда автомобиля для переезда обходится в несколько раз дешевле услуг транспортных компаний. Задержанный полицией водитель тоже решил сэкономить на перевозке своего старенького внедорожника Isuzu. Вместо того, чтобы заказать транспортировку на автовозе, он решил справиться своими силами. Арендовал грузовичок U-Haul и каким-то чудом втиснул в него внедорожник.

Однако габариты грузовика оказались скромнее размеров Isuzu Rodeo. Задние колеса свисали из кузова, и только ремень удерживал внедорожник на месте. Естественно, это привлекло внимание полицейских, они остановили грузовик и не зря. Как выяснилось, действие водительских прав мужчины было приостановлено, а аренда грузовика U-Haul просрочена. В итоге, грузовик вместе с внедорожником арестовали, а водителю для начала выписали штраф на 138 долларов за плохо закрепленный груз.

Упомянутые модели: Isuzu Rodeo

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК