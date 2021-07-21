Полицейские открыли огонь по трактору, за рулем которого находился пьяный житель Вологодской области
Фото: westlandagro.wixsite.com
Забавный случай произошел В Вытегорском районе Вологодской области. Здесь, на 1 км автомобильной дороги Анненский Мост — Бессоново сотрудникам ДПС ГИБДД пришлось применить табельное оружие (в соответствии со ст. 23 ФЗ «О полиции»), чтобы остановить пьяного тракториста.
Стражи порядка обратили внимание, что по дороге движется трактор МТЗ, лишенный лобового стекла и водительской двери. Решили проверить, все ли в порядке и дали соответствующий знак трактористу, мол, прижмись к обочине, родной.
Но тот будто бы ничего не видели и не слышал, то есть продолжал ехать в своем направлении. Правда, требование об остановке он видел и потому в один момент свернул в пролесок, чтобы уйти полем. Курс был выбран верный – патрульная машина вряд ли бы справилась с бездорожьем.
Да вот незадача – полицейские маневр просекли и решили применить в отношении от удирающего оружие. Во всяком случае, так прокомментировали действия своих сотрудников в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Первый выстрел был, как водится, предупредительный, в воздух, дальше — по колесам трактора. Снайперу в погонах удалось повредить большие «катки», и горе-тракторист в момент утратил контроль над управлением. Таким образом трактор угодил прямо в дерево, ну а, двигатель заглох.
На рабочем месте транспортного средства полицейские обнаружили мужчину в откровенно нетрезвом состоянии, который с большим трудом вылез из кабины. Выяснили личность злоумышленника – им оказался 37-летний неработающий житель села Анненский мост, который не имел права управлять ТС, поскольку в свое время был лишен водительского удостоверения (опять же – «по пьяни»).
Мужчину заставили подышать в трубку - оказалось, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе было превышено практически в 9 раз (1,46 мг/литр при максимально допустимых 0,16 мг/л).
Будущее тракториста не самое светлое – в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (о повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
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