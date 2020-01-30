30 января 2020, 12:49
Полицейские рассказали, сколько, где и как угоняли в 2019 году
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Фото: telegraph.co.uk
Пресс-служба МВД России подвела статистику по угонам за 2019 год. Количество угонов сократилось на 14%. Пик пришелся на октябрь. Чаще всего автомобили похищали ночью с неохраняемых стоянок, взламывая двери и замки зажигания.
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Среди наиболее распространенных способов угона: механический взлом замков, использование проворотов или дубликатов ключей зажигания. Иногда ключи похищают непосредственно у автовладельца, в том числе во время просмотра выставленного на продажу автомобиля, сообщает портал Peterburg2. Для более сложных моделей и охранных систем используют электронные блокираторы и код-грабберы. Чем более распространенная охранная система установлена на автомобиле, тем выше риск его угона.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что зачастую эффективность сигнализации зависит не от ее стоимости, а от индивидуального подхода к установке. Штатные системы, смонтированные по стандартной схеме, обойти проще всего. Хранение автомобиля в гараже или на охраняемой стоянке, надежные замки и авторская охранная система существенно усложнят процесс угона и, скорее всего, вынудят злоумышленников искать вариант «попроще».
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