Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 января 2020, 12:49

Полицейские рассказали, сколько, где и как угоняли в 2019 году

  • 455
  • 0
Фото: telegraph.co.uk
Пресс-служба МВД России подвела статистику по угонам за 2019 год. Количество угонов сократилось на 14%. Пик пришелся на октябрь. Чаще всего автомобили похищали ночью с неохраняемых стоянок, взламывая двери и замки зажигания.
Ранее мы писали
Утром 25 декабря 2019 года в отдел полиции г. Всеволожска обратился 31-летний инженер петербургского автодилерского ...
Читать далее
По данным МВД, в 2019 году было зафиксировано 20 тысяч угонов автомобилей или на 14% меньше, чем годом ранее. Самым «горячим» месяцем для преступников стал октябрь. Летом машины угоняли значительно реже. Наибольшим спросом у злоумышленников, по-прежнему, пользуются машины массовых брендов – это недорогие российские, корейские и японские марки. Ночью угоняют машины, припаркованные у дома, днем автомобили похищают со стоянок у крупных торговых центров.

Среди наиболее распространенных способов угона: механический взлом замков,  использование проворотов или дубликатов ключей зажигания. Иногда ключи похищают непосредственно у автовладельца, в том числе во время просмотра выставленного на продажу автомобиля, сообщает портал Peterburg2. Для более сложных моделей и охранных систем используют электронные блокираторы и код-грабберы. Чем более распространенная охранная система установлена на автомобиле, тем выше риск его угона.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что зачастую эффективность сигнализации зависит не от ее стоимости, а от индивидуального подхода к установке. Штатные системы, смонтированные по стандартной схеме, обойти проще всего. Хранение автомобиля в гараже или на охраняемой стоянке, надежные замки и авторская охранная система существенно усложнят процесс угона и, скорее всего, вынудят злоумышленников искать вариант «попроще». 
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Порше Центр Пулково | отзывы
Мне понравился сервис. Меня постоянно держали в курсе процесса и оповещали об обнаруженных проблемах. Из проделанного: сменили тормозную жидкость, топливный фильтр и сайлентблоки. Ни на что не уговаривали, даже наоборот отговорили менять еще рабочие детали. Сотрудники внимательно относятся к своей работе ...
ingy
Чери Центр Калининский | отзывы
Делали кузовной ремонт.Делали долго, но результат меня устроил, качественный покрас. Но потом как пошли проблемы: тормоза стучат, видеорегистратор не включается, дворники повреждены. Я со всем букетом к ним, ни одну из неисправностей за собой не признали. Все повесили на меня. Я пытался воззвать к ...
Зуев
Июль Екатеринбург | отзывы
Если вам что-то обещают, не откладывайте на завтра, стойте на том, чтобы все было выдано сегодня, иначе не станете оплачивать. Как только оплатите, всё, вы теряете право голоса. Мне выдали один комплект ключей, а второй и сервисная книжка были у владельца предыдущего, и он из должен был передать, после ...
Юрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Полицейские рассказали, сколько, где и как угоняли в 2019 году
{{material_128524}}По данным МВД, в 2019 году было зафиксировано 20 тысяч угонов автомобилей или на 14% меньше, чем годом ранее. Самым «горячим» месяцем для преступников стал октябрь. Летом машины угоняли значительно реже. Наибольшим спросом у злоумышленников, по-прежнему, пользуются машины массовых брендов – это недорогие российские, корейские и японские марки. Ночью угоняют машины, припаркованные у дома, днем автомобили похищают со стоянок у крупных торговых центров.Среди наиболее распространенных способов угона: механический взлом замков,  использование проворотов или дубликатов ключей зажигания. Иногда ключи похищают непосредственно у автовладельца, в том числе во время просмотра выставленного на продажу автомобиля, сообщает портал Peterburg2. Для более сложных моделей и охранных систем используют электронные блокираторы и код-грабберы. Чем более распространенная охранная система установлена на автомобиле, тем выше риск его угона.Кроме того, в МВД подчеркнули, что зачастую эффективность сигнализации зависит не от ее стоимости, а от индивидуального подхода к установке. Штатные системы, смонтированные по стандартной схеме, обойти проще всего. Хранение автомобиля в гараже или на охраняемой стоянке, надежные замки и авторская охранная система существенно усложнят процесс угона и, скорее всего, вынудят злоумышленников искать вариант «попроще». 
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Тула Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.