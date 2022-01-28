Полицейские случайно задержали водителя, который 70 лет ездил без прав
Когда полицейские прибыли на место происшествия, они с трудом поверили своим ушам: водитель сказал им, что начал водить машину, когда ему было 12 лет. За более чем 70 лет водительского стажа у мужчины никогда не было прав и страховки на свои машины, и, что самое удивительное, его не останавливали ни разу.
«К счастью, он никогда не попадал в аварии, никого не травмировал, у водителя ни разу не возникало ситуации, когда ему потребовалась бы страховка», - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Неизвестно, какое наказание грозит водителю, автомобиль MINI One, на котором задержали мужчину, конфисковали. В Великобритании власти часто изымают и даже отправляют даже совершенно новые дорогие автомобили в утиль за «незначительные» правонарушения, за которые в других странах нарушители бы отделались штрафами, например, за отсутствие страховки или неуплату дорожного налога.
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