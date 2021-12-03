Полицейские задержали очередного блогера-гонщика: им оказался таджикский боец ММА
Молодого человека привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также за езду без прав. Он предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы на территории РФ. Поскольку водительского удостоверения российского образца у Чоршанбе Чоршанбиева не было, автомобиль отправили на штрафстоянку.
В июле 2020-го широкий общественный резонанс вызвало громкое высказывание Чоршанбе Чоршанбиева о том, что все русские являются нацистами. В интервью журналистам он заявил: «Сейчас у меня проблема с визой, ну и коронавирус тем более. Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты».
В августе 2021 года спортсмен попал в ДТП в Казани на черном BMW. Фото инцидента он тогда тоже выложил в Инстаграм. Полицейским молодой человек заявил, что на дороге его подрезали и он влетел в столб.
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