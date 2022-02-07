7 февраля 2022, 08:43
Полицейский отомстил подрезавшему его водителю: выписал фальшивый штраф на 60 тысяч рублей
Агрессивные водители, к сожалению, не редкость на дороге. Тем более неприятно, когда в роли агрессора выступает полицейский, который должен являть собой пример законопослушного поведения.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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«Оштрафованный» автовладелец не испугался и обжаловал полученный штраф. Тут-то и выяснилось, что квитанция оказалась поддельной. Кертис сначала отрицал все обвинения, но под воздействием неопровержимых доказательств во всем сознался. Суд приговорил его к году условно и компенсации 525 долларов судебных издержек пострадавшей стороне. Можно сказать, что полицейский еще легко отделался.
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