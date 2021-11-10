Полицейский сумел остановить на трассе 14-метровую фуру с мертвым водителем
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Когда грузовик поравнялся с придорожной парковкой, Александр Шехирев увидел, что за рулем никого нет. Он среагировал мгновенно, на служебной машине нагнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку, забрался в кабину и припарковал грузовик на обочине. До перехода в уголовный розыск Александр работал в ГИБДД, поэтому сумел быстро сориентироваться в ситуации. В это время его коллеги предупредили водителей об опасности и перекрыли трассу. Как выяснилось, 60-летнему водителю большегруза стало плохо за рулем. Он попытался съехать на обочину, но умер от сердечного приступа прежде, чем успел припарковать автомобиль.
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