Полиция арестовала водителя на 10 суток за очень распространенное нарушение
В результате, вместо части 3.1 статьи 12.5 КоАП, предусматривающей штраф в 500 рублей за неправильную тонировку, к водителю применили более строгую статью 19.3 КоАП («Неповиновение»), по которой могут оштрафовать на 500 – 1 000 рублей или отправить под административный арест на срок до 15 суток. Суд решил применить к нарушителю самое строгое из предусмотренных наказаний и арестовал его на 10 суток.
В ГИБДД напомнили, что в России запрещена эксплуатация транспортного средства, если светопропускание ветрового и передних боковых стекол составляет менее 70%. С начала года в республике за неправильную тонировку оштрафовали 13 тысяч автомобилистов, а 208 человек отправили под арест за повторное нарушение.
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