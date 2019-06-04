4 июня 2019, 09:11

Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla

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Дорожная полиция австралийского штата Виктория начала закупать электрокары Tesla Model X, предназначенные для патрулирования автомагистралей. Таким образом местные правоохранители хотят внести свою лепту в улучшение экологии.
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
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Ежедневно патрульные автомобили наматывают по дорогам штата десятки миль. С точки зрения экологии, электрокары имеют большое преимущество по сравнению с автомобилями, которые оснащены традиционными ДВС. По словам помощника комиссара полиции Стивена Лина, за электрокарами будущее дорожной полиции Австралии. 

Пока на патрулирование вышел первый кроссовер Tesla Model X. Сотрудники полиции совместно с инженерами Tesla будут работать над интеграцией полицейского оборудования в программное обеспечение электрокара, чтобы на главном тачскрине отображались все необходимые функции служебной системы и сотрудники имели доступ к внутренней базе данных.

Таким образом, планируется создать первый специальный полицейский электромобиль, который выведет дорожную службу на новый технологически продвинутый уровень. В течение ближайших 10 лет австралийские власти хотят пересадить на электромобили всех полицейских. Кстати, Австралия – далеко не первая страна, где Tesla заступает на службу в полицию. Ранее электрокары появились в автопарках правоохранительных органов в США, Канады, Великобритании и Люксембурга.

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Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
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Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
{{material_126667}}Ежедневно патрульные автомобили наматывают по дорогам штата десятки миль. С точки зрения экологии, электрокары имеют большое преимущество по сравнению с автомобилями, которые оснащены традиционными ДВС. По словам помощника комиссара полиции Стивена Лина, за электрокарами будущее дорожной полиции Австралии. Пока на патрулирование вышел первый кроссовер Tesla Model X. Сотрудники полиции совместно с инженерами Tesla будут работать над интеграцией полицейского оборудования в программное обеспечение электрокара, чтобы на главном тачскрине отображались все необходимые функции служебной системы и сотрудники имели доступ к внутренней базе данных.Таким образом, планируется создать первый специальный полицейский электромобиль, который выведет дорожную службу на новый технологически продвинутый уровень. В течение ближайших 10 лет австралийские власти хотят пересадить на электромобили всех полицейских. Кстати, Австралия – далеко не первая страна, где Tesla заступает на службу в полицию. Ранее электрокары появились в автопарках правоохранительных органов в США, Канады, Великобритании и Люксембурга.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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