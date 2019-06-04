4 июня 2019, 09:11
Полиция Австралии пересядет на электрокары Tesla
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Дорожная полиция австралийского штата Виктория начала закупать электрокары Tesla Model X, предназначенные для патрулирования автомагистралей. Таким образом местные правоохранители хотят внести свою лепту в улучшение экологии.
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Пока на патрулирование вышел первый кроссовер Tesla Model X. Сотрудники полиции совместно с инженерами Tesla будут работать над интеграцией полицейского оборудования в программное обеспечение электрокара, чтобы на главном тачскрине отображались все необходимые функции служебной системы и сотрудники имели доступ к внутренней базе данных.
Таким образом, планируется создать первый специальный полицейский электромобиль, который выведет дорожную службу на новый технологически продвинутый уровень. В течение ближайших 10 лет австралийские власти хотят пересадить на электромобили всех полицейских. Кстати, Австралия – далеко не первая страна, где Tesla заступает на службу в полицию. Ранее электрокары появились в автопарках правоохранительных органов в США, Канады, Великобритании и Люксембурга.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
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