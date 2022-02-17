Полиция гонялась по аэропорту за пьяной женщиной на моторизированном чемодане (видео)
Офицер полиции Эндрю Мамоне безуспешно попытался разрядить ситуацию. Женщина осыпала его проклятьями и скрылась с места происшествия на своем чемодане. Офицер, удивленный скоростью моторизованного багажа, бросился в погоню на велосипеде. Догнать нарушительницу общественного порядка удалось далеко не сразу. Ее задержали, но и в патрульной машине она закатила очередной скандал: разорвала обивку потолка и загадила сиденье.
Чемодан, который женщина использовала для передвижения - это, по-видимому, Modobag. Он оснащен 150-ваттным электромотором, может разгоняться быстрее 10 км/ч и преодолевать на одной зарядке до 10 километров. Стоит такая игрушка 1,5 тысячи долларов или более 110 тысяч рублей в пересчете по курсу.
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