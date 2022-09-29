Полиция и морская пехота два дня искали на яхте российского олигарха важные документы

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Компания Lurssen построила 156-метровое судно в 2016 году и с тех пор оно удерживает титул самой большой в мире яхты, изготовленной на заказ. Яхта обошлась своему владельцу ориентировочно в 600 млн евро, но поскольку это был частный заказ, подробности сделки и оснащения яхты никогда официально не разглашались. Известно, что на судне есть две вертолетные площадки и самый большой в мире бассейн, когда-либо установленный на частной яхте.

В марте 2022 года Алишер Усманов попал в санкционный список, и в том же месяце яхта Dilbar была арестована на верфи Blohm + Voss в Гамбурге, где она проходила плановое обслуживание. С судна сняли двигатели и на прошлой неделе отбуксировали в Бремен, а оттуда – в Берн, где находится крупнейший в мире плавучий док Dock 10. Именно сюда и нагрянула полиция, которая в течение двух дней тщательнейшим образом обследовала гигантскую суперяхту в поисках доказательств уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Фото: Lurssen

По версии следствия, новые доказательства, если таковые будут найдены, должны помешать Алишеру Усманову переоформить яхту на свою сестру, которая ни в какие санкционные списки пока не входит. Генеральная прокуратура Франкфурта подтвердила журналистам NDR, что с борта Dilbar были изъяты электронные носители и документы, теперь следователи должны «дать им оценку».

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