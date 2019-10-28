28 октября 2019, 12:21
Полиция Монголии пересаживается на Lada 4x4
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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ подготовила специально для монгольской полиции 19 внедорожников Lada 4x4. Автомобили будут нести службу в отдаленный районах страны, где их проходимость и вместительность оценят по достоинству.
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Внедорожники Lada 4x4 имеют систему постоянного полного привода с понижающей передачей и возможностью включить блокировку межосевого дифференциала. Объем багажника в 5-дверной версии составляет 420 литров. Если сложить сидения второго ряда объем полезного пространства увеличивается до 780 литров. Короткие свесы и хороший дорожный просвет в 200 мм обеспечивают российской модели легендарную «вездеходность». Ровно 10 лет назад, в 1999-м Lada 4x4 на Тибетском плато в Гималаях взяла высоту в 5 726 метров над уровнем моря.
Продажи автомобилей Lada стартовали в Монголии весной 2019 года. Первый дилерский центр открылся в столице страны – Улан-Баторе. Весь персонал прошел обучение и обладает необходимой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей Lada. Помимо 3- и 5-дверных внедорожников Lada 4х4 здесь продаются автомобили семейств Granta, Vesta, Xray и Largus. Управляющий директор по экспорту Lada Макс Миссана выразил надежду, что в ближайшее время российская марка войдет в ТОП-10 самых востребованных автомобилей на перспективном рынке Монголии.
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