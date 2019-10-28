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28 октября 2019, 12:21

Полиция Монголии пересаживается на Lada 4x4

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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ подготовила специально для монгольской полиции 19 внедорожников Lada 4x4. Автомобили будут нести службу в отдаленный районах страны, где их проходимость и вместительность оценят по достоинству.
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На работу в монгольскую полицию отправили 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4. Все они получили специальное оснащение: рации и особую светотехнику, громкоговорители, видеомагнитофоны и системы доступа к полицейским базам данных. Автомобили окрашены в черный цвет с белой надписью на бортах «Police».

Внедорожники Lada 4x4 имеют систему постоянного полного привода с понижающей передачей и возможностью включить блокировку межосевого дифференциала. Объем багажника в 5-дверной версии составляет 420 литров. Если сложить сидения второго ряда объем полезного пространства увеличивается до 780 литров. Короткие свесы и хороший дорожный просвет в 200 мм обеспечивают российской модели легендарную «вездеходность». Ровно 10 лет назад, в 1999-м Lada 4x4 на Тибетском плато в Гималаях взяла высоту в 5 726 метров над уровнем моря.

Продажи автомобилей Lada стартовали в Монголии весной 2019 года. Первый дилерский центр открылся в столице страны – Улан-Баторе. Весь персонал прошел обучение и обладает необходимой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей Lada. Помимо 3- и 5-дверных внедорожников Lada 4х4 здесь продаются автомобили семейств Granta, Vesta, Xray и Largus. Управляющий директор по экспорту Lada Макс Миссана выразил надежду, что в ближайшее время российская марка войдет в ТОП-10 самых востребованных автомобилей на перспективном рынке Монголии.


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Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
Михаил
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
Новая Lada 4x4 появится через три года
КЛАСС..
серый
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Полиция Монголии пересаживается на Lada 4x4
{{material_127102}}На работу в монгольскую полицию отправили 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4. Все они получили специальное оснащение: рации и особую светотехнику, громкоговорители, видеомагнитофоны и системы доступа к полицейским базам данных. Автомобили окрашены в черный цвет с белой надписью на бортах «Police».Внедорожники Lada 4x4 имеют систему постоянного полного привода с понижающей передачей и возможностью включить блокировку межосевого дифференциала. Объем багажника в 5-дверной версии составляет 420 литров. Если сложить сидения второго ряда объем полезного пространства увеличивается до 780 литров. Короткие свесы и хороший дорожный просвет в 200 мм обеспечивают российской модели легендарную «вездеходность». Ровно 10 лет назад, в 1999-м Lada 4x4 на Тибетском плато в Гималаях взяла высоту в 5 726 метров над уровнем моря.Продажи автомобилей Lada стартовали в Монголии весной 2019 года. Первый дилерский центр открылся в столице страны – Улан-Баторе. Весь персонал прошел обучение и обладает необходимой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей Lada. Помимо 3- и 5-дверных внедорожников Lada 4х4 здесь продаются автомобили семейств Granta, Vesta, Xray и Largus. Управляющий директор по экспорту Lada Макс Миссана выразил надежду, что в ближайшее время российская марка войдет в ТОП-10 самых востребованных автомобилей на перспективном рынке Монголии.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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