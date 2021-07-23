23 июля 2021, 15:26
Полиция нашла экс-участника «Дома-2», посадившего ребенка за руль, но тот заявил, что ни о чем не жалеет: «Сын счастлив!»
Сотрудники московского главка МВД РФ оперативно проверили опубликованное в соцсетях видео, запечатлевшее, как 8-летний ребенок сидит за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Непутевого отца нашли и оштрафовали, но он не раскаивается.
Дарья Климова Фото: starhit.ru
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Как выяснили полицейские, инцидент произошел в Московской области. Они быстро нашли блогера, который особо и не скрывался, и оштрафовали его на 30 000 рублей. Антон Гусев тут же записал сториз на фоне полицейских, оформляющих протокол об административном правонарушении: «О содеянном не жалею. Сын счастлив был, я тоже».
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