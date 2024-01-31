Полиция нашла и наказала слесаря c «макаровым» на Kia
Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве. Самого хулигана поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ.
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Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
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17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
- 2 442 000 РKIA Rio 2022 в Москве
- 1 930 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 1 357 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 743 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 740 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 649 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 122 500 РKIA Rio 2014 в Москве
- 620 000 РKIA Rio 2006 в Москве
- 1 900 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 905 000 РKIA Rio 2011 в Москве
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