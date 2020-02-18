18 февраля 2020, 13:59
Полиция нашла в лесу угнанный Evoque
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Фото: Цезарь Сателлит
Петербургские полицейские оперативно разыскали угнанный кроссовер Range Rover Evoque. Злоумышленники отогнали автомобиль на 30 километров от города и припрятали в лесу под еловыми ветками.
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Кроссовер с еще «родными» номерами обнаружили в лесополосе в районе деревни Орово Всеволожского района Ленинградской области. Range Rover Evoque был заботливо укрыт еловыми лапами. В автомобиле злоумышленники разбили стекло со стороны переднего пассажира, а в салоне демонтировали накладки и полку багажника. По-видимому, угонщики пытались самостоятельно обнаружить поисковое оборудование, но, к счастью для владельца машины, безуспешно.
Кроссоверы Range Rover Evoque пользуются популярностью у преступников. По данным «Цезарь Сателлит», в 2019 году в Санкт-Петербурге было угнано 17 экземпляров, тогда как годом ранее всего два. Если бы автомобиль не удалось быстро обнаружить, его бы, скорее всего, перепродали, перебив номера. На продаже кроссовера злоумышленники могли бы «заработать» более 2 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
Давно купил. Почти полгода прохожу ТО в Автопассаж, там ребята более тщательно проверяют неполадки и ремонтируют так, что второй раз уже не ломается.
а вроде - урод.
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