Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
За рулем кроссовера оказался 74-летний уроженец Курска, который сейчас проживает в Курортном районе Санкт-Петербурга. Мужчина сделал вид, что очень удивился вниманию полицейских. Позже он заявил, что оказался на встречной полосе ЗСД, следуя указаниям навигатора. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), которая предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
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20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
22.11.2023, 11:05
3 лучших подержанных кроссовера до 1 млн рублей
После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
17.10.2023, 07:44
5 человек погибли за сутки в двух авариях на трассе в Забайкалье
За минувшие сутки в Забайкалье произошло сразу два смертельных ДТП, которые унесли жизни пяти человек. Днем в лобовом столкновении в окрестностях города Могочи погибли трое, еще двое – ночью на трассе Чита – Хабаровск.Читать далее
-
29.08.2023, 09:35
Renault готовит новый недорогой кроссовер
Компания Renault анонсирована совершенно новый компактный городской кроссовер Kardian. Новинка станет глобальной моделью и займет место между Sandero Stepway и Duster.Читать далее
- 1 429 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 087 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 853 000 РRenault Duster 2019 в Москве
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- 1 590 000 РRenault Duster 2017 в Москве
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