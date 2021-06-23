Полиция ОАЭ успела закупить новенькие Toyota Land Cruiser 300
Фото: madhyamam.com
В зависимости от подразделения на внедорожники нанесли бело-зеленые, бело-синие и желто-синие цветографические схемы, а на крыше появились проблесковые маячки. Новинки пополнили полицейские автопарки Дубая и Абу-Даби.
Как выяснили журналисты «Российской газеты», за Land Cruiser 300 с 4,0-литровым «атмосферником» V6 (274 л.с., 385 Нм) просят от 229 900 дирхамов (около 4,6 млн рублей). Версия с новым 3,5-литровым турбомотором (415 л.с, 650 Нм) стоит дороже – от 297 900 дирхамов (около 5,9 млн рублей). Все внедорожники оснащены 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и системой полного привода. В России Toyota Land Cruiser 300 поступит в продажу в ближайшие месяцы.
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 3 850 000 РToyota Land Cruiser 2012 в Москве
- 2 495 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 1 945 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 675 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 210 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 3 750 000 РToyota Land Cruiser 2013 в Москве
- 2 550 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 3 500 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 2 230 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
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