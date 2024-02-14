Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На опубликованных кадрах с места аварии видно, что проезжая часть покрыта снегом. Универсал Lada Largus вылетел в кювет, а его кузов получил серьезные повреждения. Водитель погиб на месте ДТП. У кроссовера смята вся передняя часть. Его 52-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
-
22.01.2024, 00:07
Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив
Петербургские паблики в воскресенье активно обсуждали отчаянного водителя Renault Duster, который заставил изрядно понервничать автомобилистов на Западном скоростном диаметре. Он ехал в левой полосе навстречу потоку.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
22.01.2024, 17:15
Полиция нашла водителя Renault Duster и узнала, почему он ехал по встречке по ЗСД
Накануне петербургские водители оживленно обсуждали в соцсетях отчаянного водителя Renault Duster, который уверенно ехал по ЗСД навстречу потоку. Несмотря на отсутствие переднего номерного знака, полиции удалось быстро вычислить нарушителя и задержать его.Читать далее
-
22.01.2024, 00:07
Водитель Renault Duster проехал навстречу потоку по ЗСД и остался жив
Петербургские паблики в воскресенье активно обсуждали отчаянного водителя Renault Duster, который заставил изрядно понервничать автомобилистов на Западном скоростном диаметре. Он ехал в левой полосе навстречу потоку.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
- 1 429 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 087 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 1 853 000 РRenault Duster 2019 в Москве
- 1 300 000 РRenault Duster 2016 в Москве
- 1 035 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2018 в Москве
- 869 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2019 в Москве
- 1 245 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 1 550 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 1 190 000 РRenault Duster 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий