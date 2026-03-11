Почему сотрудники ГИБДД советуют отмечать камеры в Waze и как это влияет на безопасность на дорогах

11 марта 2026, 17:48
Полиция поддержала использование Waze для отметки радаров: неожиданный взгляд на борьбу со скоростью
Полиция поддержала использование Waze для отметки радаров: неожиданный взгляд на борьбу со скоростью
В Bowdon Police Department призвали водителей отмечать места установки радаров скорости в приложении Waze. Такой подход, по мнению полиции, помогает снизить число нарушений и делает дороги безопаснее. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.
Современные технологии все чаще становятся партнерами не только водителей, но и сотрудников дорожной полиции. Неожиданное заявление полицейского управления Боудона вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов: представители ведомства открыто поддержали пользователей Waze, отмечающих на карте места установки радаров скорости. Такой подход, по их мнению, не только не мешает работе полиции, но и способствует снижению аварийности на дорогах.
В последние годы Waze стал одним из самых популярных сервисов для оповещения о дорожной обстановке в режиме реального времени. Водители активно используют приложение для получения информации о пробках, авариях и, конечно, о точках, где установлены камеры контроля скорости. Однако, как отмечают в полицейском управлении Боудона, многие пользователи либо отключают функцию отметки радаров, либо используют ее не по назначению - например, чтобы получить преимущество и избежать штрафа.
Полиция подчеркивает: если водитель заранее узнает о наличии камеры и сбросит скорость, это уже положительный результат. Главная задача – не наказать, а предотвратить опасные ситуации на дороге. Такой подход меняет привычное представление о противостоянии между автомобилистами и инспекторами: теперь обе стороны заинтересованы в снижении числа нарушений и аварий.
Как сообщает autoevolution, в полицейском управлении Боудона считают, что массовое использование Waze для отметки радаров может стать эффективной мерой профилактики. Чем больше водителей будет предупреждено о необходимости соблюдения скоростного режима, тем ниже вероятность ДТП. При этом полиция не видит в этом угрозы своей работе - напротив, они отмечают, что подобная открытость способствует формированию культуры безопасного вождения.
Интересно, что подобная инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию среди автомобилистов. Многие считают, что это приводит к уменьшению количества штрафов и, как полагают некоторые эксперты, к снижению доходов бюджета. Другие уверены: безопасность важнее, и если водитель сбрасывает скорость - цель будет достигнута. В любом случае практика показывает, что современные технологии способны изменить не только поведение участников дорожного движения, но и подходы к обеспечению безопасности на дорогах.
Похожие материалы
-
11.03.2026, 17:46
Когда функция Auto Hold может создать проблемы: важные нюансы для водителей
Многие не знают, что Auto Hold не всегда безопасен. В некоторых случаях система мешает управлению. Разберем, когда лучше отказаться от автоматического удержания. Это поможет избежать неприятных ситуаций.Читать далее
-
11.03.2026, 14:44
В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют
Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 14:40
Ученые обнаружили более 1000 новых трещин на поверхности Луны: что это значит для будущих миссий
Исследователи выявили свыше тысячи новых разломов на Луне, что подтверждает продолжающееся сжатие спутника. Эти процессы могут повлиять на безопасность будущих экспедиций и инфраструктуры на поверхности. Почему это открытие важно для космической отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
11.03.2026, 09:22
Будущее ходунков: как новые технологии меняют жизнь пожилых людей
Старение населения требует новых подходов к мобильности и безопасности. Современные ходунки становятся умнее и безопаснее, что может изменить повседневную жизнь пожилых людей. Почему эти разработки важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:31
Сколько реально стоит проехать 100 км на электромобиле в 2026 году
Стоимость поездки на электромобиле по России зависит не только от тарифа на электроэнергию, но и от особенностей модели, погодных условий и стиля вождения. Эксперты отмечают, что итоговая сумма может удивить даже опытных водителей. Почему расходы на 100 км могут отличаться в разы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 18:09
Бежевая краска в интерьере: как подобрать правильный оттенок
Бежевый — это не «просто бежевый». Один оттенок может сделать комнату тёплой и солнечной, другой — строгой и прохладной, третий вдруг уйдёт в розовинку при лампах. Почему один и тот же цвет в каталоге и на стене — два разных мира? Разбираем подтоны (кремовый, пудровый, зеленоватый), LRV, метамерию и как не ошибиться даже без дизайнера → пробный выкрас обязателен! Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 17:52
Почему хранение аккумулятора в тепле может привести к опасным последствиям
Многие водители зимой забирают аккумулятор домой. Это кажется безопасным решением. Но такой подход может обернуться серьезными рисками. Разбираемся, почему привычка может быть опасной.Читать далее
-
10.03.2026, 17:15
Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни
Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей. Читать далее
Похожие материалы
-
11.03.2026, 17:46
Когда функция Auto Hold может создать проблемы: важные нюансы для водителей
Многие не знают, что Auto Hold не всегда безопасен. В некоторых случаях система мешает управлению. Разберем, когда лучше отказаться от автоматического удержания. Это поможет избежать неприятных ситуаций.Читать далее
-
11.03.2026, 14:44
В Москве за год выписали 30,4 млн штрафов ГАИ: какие нарушения лидируют
Столичные водители в 2025 году столкнулись с рекордным числом штрафов - сумма взысканий превысила 57 млрд рублей. Какие нарушения чаще всего фиксируют камеры, почему расходы на оплату выросли и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 14:40
Ученые обнаружили более 1000 новых трещин на поверхности Луны: что это значит для будущих миссий
Исследователи выявили свыше тысячи новых разломов на Луне, что подтверждает продолжающееся сжатие спутника. Эти процессы могут повлиять на безопасность будущих экспедиций и инфраструктуры на поверхности. Почему это открытие важно для космической отрасли - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 10:49
Volkswagen Taos и Tiguan: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Сравнение Volkswagen Taos и Tiguan на одной платформе выявило неожиданные различия в деталях, которые могут повлиять на выбор автомобиля. Особое внимание уделено эргономике, материалам отделки и возможностям мультимедийных систем. Анализ актуален для тех, кто рассматривает покупку кроссовера в 2026 году.Читать далее
-
11.03.2026, 09:22
Будущее ходунков: как новые технологии меняют жизнь пожилых людей
Старение населения требует новых подходов к мобильности и безопасности. Современные ходунки становятся умнее и безопаснее, что может изменить повседневную жизнь пожилых людей. Почему эти разработки важны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
11.03.2026, 04:31
Сколько реально стоит проехать 100 км на электромобиле в 2026 году
Стоимость поездки на электромобиле по России зависит не только от тарифа на электроэнергию, но и от особенностей модели, погодных условий и стиля вождения. Эксперты отмечают, что итоговая сумма может удивить даже опытных водителей. Почему расходы на 100 км могут отличаться в разы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 18:09
Бежевая краска в интерьере: как подобрать правильный оттенок
Бежевый — это не «просто бежевый». Один оттенок может сделать комнату тёплой и солнечной, другой — строгой и прохладной, третий вдруг уйдёт в розовинку при лампах. Почему один и тот же цвет в каталоге и на стене — два разных мира? Разбираем подтоны (кремовый, пудровый, зеленоватый), LRV, метамерию и как не ошибиться даже без дизайнера → пробный выкрас обязателен! Читать далее
-
10.03.2026, 17:59
Мотоциклисты Москвы открыли сезон: весенние риски и советы для безопасности
В столице начался мотосезон. На дорогах появились первые мотоциклисты. Эксперты предупреждают о весенних рисках. Байкерам и водителям советуют быть особенно внимательными.Читать далее
-
10.03.2026, 17:52
Почему хранение аккумулятора в тепле может привести к опасным последствиям
Многие водители зимой забирают аккумулятор домой. Это кажется безопасным решением. Но такой подход может обернуться серьезными рисками. Разбираемся, почему привычка может быть опасной.Читать далее
-
10.03.2026, 17:15
Брать или не брать Geely Monjaro на вторичке? Главные подводные камни
Хотите купить Geely Monjaro с пробегом, но боитесь попасть на дорогой ремонт? Журналисты изучили отзывы владельцев и выяснили, какие «сюрпризы» может преподнести этот кроссовер — и как их избежать. Рассказываем, на что смотреть при покупке, чтобы не потратить лишние 300 000 рублей. Читать далее