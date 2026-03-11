Почему сотрудники ГИБДД советуют отмечать камеры в Waze и как это влияет на безопасность на дорогах

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 17:48

Полиция поддержала использование Waze для отметки радаров: неожиданный взгляд на борьбу со скоростью

Полиция поддержала использование Waze для отметки радаров: неожиданный взгляд на борьбу со скоростью

Почему сотрудники ГИБДД советуют отмечать камеры в Waze и как это влияет на безопасность на дорогах

Полиция поддержала использование Waze для отметки радаров: неожиданный взгляд на борьбу со скоростью

В Bowdon Police Department призвали водителей отмечать места установки радаров скорости в приложении Waze. Такой подход, по мнению полиции, помогает снизить число нарушений и делает дороги безопаснее. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.

В Bowdon Police Department призвали водителей отмечать места установки радаров скорости в приложении Waze. Такой подход, по мнению полиции, помогает снизить число нарушений и делает дороги безопаснее. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.

Современные технологии все чаще становятся партнерами не только водителей, но и сотрудников дорожной полиции. Неожиданное заявление полицейского управления Боудона вызвало бурную дискуссию среди автомобилистов: представители ведомства открыто поддержали пользователей Waze, отмечающих на карте места установки радаров скорости. Такой подход, по их мнению, не только не мешает работе полиции, но и способствует снижению аварийности на дорогах.

В последние годы Waze стал одним из самых популярных сервисов для оповещения о дорожной обстановке в режиме реального времени. Водители активно используют приложение для получения информации о пробках, авариях и, конечно, о точках, где установлены камеры контроля скорости. Однако, как отмечают в полицейском управлении Боудона, многие пользователи либо отключают функцию отметки радаров, либо используют ее не по назначению - например, чтобы получить преимущество и избежать штрафа.

Полиция подчеркивает: если водитель заранее узнает о наличии камеры и сбросит скорость, это уже положительный результат. Главная задача – не наказать, а предотвратить опасные ситуации на дороге. Такой подход меняет привычное представление о противостоянии между автомобилистами и инспекторами: теперь обе стороны заинтересованы в снижении числа нарушений и аварий.

Как сообщает autoevolution, в полицейском управлении Боудона считают, что массовое использование Waze для отметки радаров может стать эффективной мерой профилактики. Чем больше водителей будет предупреждено о необходимости соблюдения скоростного режима, тем ниже вероятность ДТП. При этом полиция не видит в этом угрозы своей работе - напротив, они отмечают, что подобная открытость способствует формированию культуры безопасного вождения.

Интересно, что подобная инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию среди автомобилистов. Многие считают, что это приводит к уменьшению количества штрафов и, как полагают некоторые эксперты, к снижению доходов бюджета. Другие уверены: безопасность важнее, и если водитель сбрасывает скорость - цель будет достигнута. В любом случае практика показывает, что современные технологии способны изменить не только поведение участников дорожного движения, но и подходы к обеспечению безопасности на дорогах.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Новосибирск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться