26 ноября 2021, 16:35
Полиция устроила погоню за BMW: шесть машин разбито, одна сгорела (видео)
Полицейская погоня на МКАД закончилась массовой аварией. Уходя от преследования, водитель BMW X5 протаранил несколько машин, стоявших в пробке. Но задержать его все-таки удалось.
Дарья Климова Фото: RuFox
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В ходе задержания водителя BMW ранили в шею. Как выяснилось, у него были веские причины для бегства. В салоне автомобиля обнаружили 6-килограммовый пакет наркотика мефедрона. В Сети появились видео с места событий, снятые очевидцами. На них видны разбитые автомобили, заблокированный BMW и лежащий на земле лицом вниз преступник.
Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
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