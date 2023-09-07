Полиция вычислила банду автоаферистов: задержаны 23 человека в разных регионах России

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По версии следствия, злоумышленники открыли в Иркутске два автосалона и разместили на более чем 30 онлайн-ресурсах объявления о продаже автомобилей по привлекательно низким ценам. Когда доверчивые покупатели подписывали договор купли-продажи, выяснялось, что итоговая цена машины значительно выше заявленной из-за обязательного, но невыгодного кредита с солидным первоначальным взносом и других навязанных допов, сообщает Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ, в Иркутской области и других регионах страны задержаны 23 человека, из которых троих арестовали, одиннадцать отпустили под подписку о невыезде и девятерым вручили обязательство о явке. Из автосалонов изъяли 55 автомобилей и порядка 2 млн рублей наличными. Фигуранты, задержанные в других регионах, доставлены в Иркутск.

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