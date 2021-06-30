Полиция задержала агрессивных водителей, таранивших машину на МКАД
К первому Kia присоединился точно такой же второй. Они таранили Chevrolet, заставляя его остановиться. Компанию двум белым «корейцам» составил старенький Mercedes-Benz C-Class, который держался в стороне, но несколько раз попал в поле зрения видеорегистратора. В итоге Chevrolet всё-таки прижали к обочине, но вытащить из машины водителя не смогли, и ему снова удалось уехать от агрессоров. Потерпевший обратился в полицию. Его оппонентов оперативно задержали. В отношении 34-летнего Вали Нурзуллоева и 33-летнего Ислома Анварзода составили пять административных протоколов и завели уголовное дело за порчу имущества из хулиганских побуждений.
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