22 ноября 2021, 08:42
Полиция задержала самое необычное транспортное средство (фото)
Внимание австралийских полицейских привлек 25-летний мужчина, едущий верхом на моторизированном холодильнике в 280 километрах к северо-западу от Мельбурна. Алкотестер показал, что водитель абсолютно трезв.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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Полиция остановила мужчину верхом на холодильнике и конфисковала необычный автотранспорт. Он крайне забавно смотрится на огромной платформе эвакуатора. Водительских прав у молодого человека тоже не было. Ему выдали повестку в суд по обвинению в вождении «нелегального автомобиля» без водительского удостоверения. Чрезмерное рвение полицейских уже вызывало в Сети массу насмешек.
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19.11.2021, 13:40
Мощный гиперкар от души повеселился на бездорожье, прежде чем умереть на краш-тесте (видео)
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