5 июня 2018, 11:28
Полисы «Зеленая карта» подешевеют
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о снижении на 10% с 15 июня тарифов на страховки «Зеленая карта». Стоимость полиса для легковых автомобилей на 15 дней со страховым покрытием «Весь мир» составит 2 450 рублей вместо нынешних 2 700 рублей.
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С 15 июня минимальная стоимость полиса для легковых автомобилей на 15 дней с покрытием «Весь мир» составит 2 450 рублей, а с покрытием «Республика Беларусь, Молдова, Украина и Азербайджан» – 840 рублей (вместо 920 рублей). Цена годового полиса при покупке после с 15 июня снизится до 22 240 рублей и 5 570 рублей, соответственно.
«Зеленая карта» – это вид обязательного страхования автогражданской ответственности. Она является для российских водителей аналогом ОСАГО во время их пребывания за рубежом. Данный страховой полис входит в число документов, обязательных для въезда на автомобиле в другие страны, а за его отсутствие предусматривается штраф.
Полисы помогают урегулировать последствия любого ДТП на территории другой страны. Если авария произошла по вине российского водителя, необходимо сообщить данные своего страхового полиса полиции и потерпевшей стороне. Если же наоборот, россияне пострадали от иностранного водителя, то следует обратиться в Информационный центр РСА по телефону «горячей линии». Полис с покрытием «Весь мир» действует в 46 государствах. Страховые лимиты на возмещение ущерба в каждой стране устанавливаются отдельно. В России лимиты одни из самых низких в мире (соответствуют лимитам ОСАГО) чуть больше 5 000 евро на каждое ТС. Для сравнения в Испании 15 млн евро на все ТС, в Швеции – 35 млн евро, в Бельгии – 100 млн евро. А в некоторых странах (Люксембург, Тунис) верхний предел и вовсе не установлен, по полису компенсируется весь причиненный ущерб.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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