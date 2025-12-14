Стоит ли доверять полному приводу зимой – неожиданные нюансы и советы экспертов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

14 декабря 2025, 09:21

Полноприводные автомобили зимой: плюсы, минусы и подводные камни для водителей

Полноприводные авто часто выбирают для зимы, но не все так просто. Разные схемы полного привода ведут себя по-разному на снегу и льду. Важно знать, как не попасть в неприятности и использовать возможности машины с умом. Разбираемся в деталях и даем практические рекомендации.

В России полноприводные автомобили давно стали символом уверенности на зимних дорогах. Кроссоверы и внедорожники пользуются спросом не только из-за проходимости, но и благодаря способности справляться с суровыми погодными условиями. Однако за внешней простотой скрываются нюансы, которые могут удивить даже опытного водителя.

Существует несколько типов полного привода, и каждый по-своему проявляет себя на скользкой трассе. Например, в машинах с подключаемым передним мостом отсутствует межосевой дифференциал. Обычно такие автомобили двигаются на задних колесах, а передний привод водитель подключает вручную для преодоления сложных участков. Эта схема характерна для классических внедорожников и пикапов. Она проста и надежна, но не предназначена для постоянной езды по асфальту. При длительном использовании на обычных дорогах элементы трансмиссии быстро изнашиваются, а управляемость ухудшается. Именно поэтому производители ограничивают скорость и условия эксплуатации такого привода.

Постоянный полный привод устроен иначе. В его раздаточной коробке присутствует дифференциал, что позволяет всегда использовать все четыре колеса. Для бездорожья предусмотрена блокировка, которая значительно повышает проходимость. Такой вариант можно встретить на автомобилях типа «Нивы» и других внедорожниках. Он удобен, но сложнее по конструкции и расходует больше топлива.

Третий вариант — автоматически подключаемый полный привод. В таких системах одна ось является ведущей постоянно, а вторая подключается по необходимости через электронно управляемую муфту. Это популярное решение для современных кроссоверов. В одних моделях водитель может выбирать режимы работы самостоятельно, в других всё происходит автоматически.

Поведение на зимней дороге напрямую зависит от типа привода. Автомобили с подключаемым передним мостом требуют особой осторожности на скользкой дороге. На высокой скорости их поведение может стать непредсказуемым: машина плохо слушается руля и стремится двигаться прямо даже при попытке повернуть. На заднем приводе такие авто ведут себя аналогично классическим заднеприводным, но из-за большей массы и габаритов управлять ими сложнее.

Постоянный полный привод с открытым дифференциалом тоже имеет свои особенности. Поэтому производители часто оснащают его системами автоматической блокировки, такими как вискомуфта или электронная муфта. Поведение таких машин на льду может быть похоже на кроссоверы с автоматическим подключением второй оси.

Универсального рецепта управления полноприводным автомобилем зимой не существует. Всё зависит от конструкции трансмиссии, развесовки, подвески и работы электронных систем. В общих чертах задний привод склонен к заносу, передний — к сносу, а полный — к боковому скольжению. Некоторые полноприводные автомобили по характеру ближе к заднеприводным, другие — к переднеприводным. Однако в большинстве случаев для выхода из заноса лучше применять приёмы, характерные для переднего привода: рулить в сторону заноса и плавно добавлять газ.

Чтобы понять, как ведёт себя конкретный автомобиль, рекомендуется потренироваться на закрытой площадке, желательно под руководством инструктора. Это поможет быстрее освоить особенности управления.

За пределами асфальта полный привод также требует понимания его возможностей. Глубокий снег может стать серьёзным испытанием даже для опытного водителя. Кроссоверы, несмотря на полный привод, часто ограничены в проходимости из-за небольшого клиренса и длинных свесов. Под снегом могут скрываться опасные препятствия — камни, пни или ледяные глыбы, что создаёт риск повреждения подвески или элементов днища.

Муфта, отвечающая за подключение второй оси, не рассчитана на длительную пробуксовку. При перегреве она может временно отключиться, оставив автомобиль с одним ведущим мостом. Поэтому важно не переоценивать возможности кроссовера и заранее оценивать сложность участка. Иногда лучше пройти пешком потенциально опасный отрезок пути, чтобы принять верное решение.

Настоящие внедорожники с большим клиренсом, прочной подвеской и защищённым днищем гораздо лучше подготовлены к бездорожью. Но если такой автомобиль застрянет, выбраться будет сложнее — помощь может оказаться далеко, а ждать её придётся долго.

Перед сложным участком лучше заранее выбрать нужную передачу, чтобы не переключаться уже в глубоком снегу. Если автомобиль оснащён понижающим рядом или блокировкой дифференциала, стоит ими воспользоваться. Двигаться нужно плавно, избегая резкой пробуксовки. Если застряли, не стоит «дёргать» машину, беспорядочно крутя колёса. Лучше немного отъехать назад по своей колее и попробовать снова. Нелишним будет иметь в багажнике лопату, тёплую одежду и непромокаемую обувь — откапывать машину зимой может быть долгим и непростым занятием.

Многие считают, что полноприводный автомобиль зимой безопаснее. Это верно, но только если водитель не теряет головы. Полный привод действительно помогает увереннее трогаться и разгоняться на скользкой дороге, однако на тормозной путь он не влияет — он остаётся таким же, как у любого другого автомобиля. Более того, на высокой скорости управлять полноприводником может быть сложнее, и ошибка способна привести к серьёзным последствиям.

Полный привод позволяет заехать туда, где обычная легковушка не пройдёт. Но важно помнить о базовых правилах безопасности: соблюдать разумную скорость, увеличивать дистанцию, быть осторожным на поворотах и спусках. Необходимо следить за состоянием автомобиля и обязательно использовать зимние шины. Только в этом случае полный привод станет надёжным союзником, а не источником проблем.

