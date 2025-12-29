Свобода вне асфальта: стоит ли делать ставку на 4x4 кемпер – плюсы и нюансы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 декабря 2025, 06:19

Полноприводные кемпервэны: как выбрать идеальный дом на колесах для бездорожья

Полноприводные кемпервэны: как выбрать идеальный дом на колесах для бездорожья

Свобода вне асфальта: стоит ли делать ставку на 4x4 кемпер – плюсы и нюансы

Полноприводные кемпервэны: как выбрать идеальный дом на колесах для бездорожья

Полноприводный кемпервэн открывает новые горизонты для путешествий. Какие возможности дает такой автомобиль? Какие доработки необходимы для настоящих приключений? Узнайте, почему 4x4-формат становится выбором для тех, кто не хочет ограничивать себя дорогами.

Полноприводный кемпервэн открывает новые горизонты для путешествий. Какие возможности дает такой автомобиль? Какие доработки необходимы для настоящих приключений? Узнайте, почему 4x4-формат становится выбором для тех, кто не хочет ограничивать себя дорогами.

Путешествия на кемпервэне давно перестали быть уделом только любителей комфорта. Сегодня все больше людей выбирают полноприводные версии, чтобы не зависеть от асфальта и погоды. Такой подход позволяет отправиться туда, где обычные дома на колесах просто не проедут. Для тех, кто мечтает о настоящей свободе, 4x4-формат становится настоящей находкой.

Полноприводный кемпервэн — это не просто транспорт, а полноценный инструмент для исследования самых труднодоступных уголков. Он одинаково хорошо справляется с заснеженными перевалами, песчаными дюнами и лесными тропами. Благодаря высокой проходимости и возможности адаптироваться к разным условиям, путешественники могут не ограничивать себя выбором маршрута и времени года.

Главное преимущество таких автомобилей — универсальность. Они подходят как для одиночных поездок, так и для семейных экспедиций. Внутреннее пространство легко адаптируется под разные задачи: можно организовать спальные места, кухню, зону для хранения снаряжения. Для тех, кто предпочитает автономность, доступны варианты с солнечными панелями и мощными аккумуляторами.

Фото: УАЗ

Однако, чтобы кемпервэн действительно стал надежным спутником в любых условиях, важно уделить внимание деталям. Качественные внедорожные шины с глубоким протектором обеспечивают сцепление на сложных покрытиях. Усиленные диски и увеличенный клиренс позволяют не бояться камней и колей. Современные системы контроля давления в шинах и автоматические выравниватели делают стоянку на неровной поверхности максимально комфортной.

Не стоит забывать и о средствах самоспасения. Лебедка и специальные траки помогут выбраться из грязи или снега, если дорога вдруг закончится. Для длительных автономных выездов пригодятся солнечные панели и литиевые батареи — они обеспечат энергией все необходимые приборы без привязки к инфраструктуре.

Особое внимание стоит уделить планировке салона. Для двоих оптимален вариант с большой кроватью, компактной кухней и местом для хранения инвентаря. Семейные путешествия требуют дополнительных спальных мест, например, в виде двухъярусных кроватей или трансформируемых сидений. Важно продумать, где разместить все необходимое для активного отдыха — от велосипедов до снаряжения для рыбалки.

Фото: freepik.com

На российском рынке особой популярностью пользуются переоборудованные УАЗ Буханки или полноприводные версии Соболь NN. Базовая версия такого фургона стоит от 1,2 и 3,5 миллионов рублей соответственно. Самостоятельная постройка полноценного дома на колесах обойдется минимум в 300 тысяч рублей (в ценах 2025 года). Компании, специализирующиеся на переоборудовании в кемперы, просят от 500 тысяч рублей и больше. Все зависит от выбранных опций и уровня доработки. Клиентам предлагают широкий спектр решений — от базовых до премиальных. Важно выбирать тех, кто имеет опыт работы с подобными проектами и может учесть все нюансы эксплуатации в российских условиях. Такой подход гарантирует, что ваш дом на колесах будет готов к любым испытаниям.

Полноприводный кемпервэн — это не просто способ путешествовать, а возможность жить вне расписания и маршрутов. Он открывает доступ к местам, где нет толп туристов и привычной инфраструктуры. Для тех, кто ценит свободу и готов к настоящим приключениям, это, пожалуй, лучший выбор на сегодняшний день.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Тверь Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться