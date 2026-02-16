Какие AWD-кроссоверы останутся доступными зимой и что предлагают новые модели на рынке

Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года

В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.

Суровые зимы последних лет сделали полный привод не просто опцией, а необходимостью для выживания на заснеженных дорогах, и в 2026 году на рынке все еще можно найти кроссоверы с таким оснащением по цене до трех миллионов рублей. Рынок новых автомобилей в России заметно изменился: привычные бренды ушли, появились новые игроки, а локализация стала главным трендом. В обзоре представлены только реально доступные модели без компромиссов по проходимости.

Haval Jolion с полным приводом завоевал популярность благодаря сбалансированному оснащению и доступной цене, которая начинается от 2,6 миллиона рублей за версию Elite. Автомобиль предлагает светодиодную оптику, систему помощи при спуске и мультимедиа с 10-дюймовым экраном, обеспечивая комфортную езду в любую погоду. Это идеальный выбор для тех, кто ищет проверенный и надежный вариант для города и загородных поездок.

Tenet T4, собираемый в Калуге, представляет собой локализованную версию Chery Tiggo 4 с ключевым преимуществом — наличием полного привода, которого не было у исходной модели. За минимальную цену в 2 429 000 рублей в комплектации Prime доступны круговой обзор, подогрев всех сидений и двухзонный климат-контроль. Такой богатый набор опций редко встречается в этом сегменте, что делает T4 очень выгодным приобретением.

Omoda C5 привлекает покупателей современным дизайном и технологичностью. Omoda C5 оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и полным приводом. Базовая версия Drive оценена в 2 729 000 рублей, но с учетом программ трейд-ин и кредита цену можно снизить до 2 429 000 рублей. Автомобиль предлагает четыре подушки безопасности, дистанционный запуск и поддержку Android Auto, сочетая практичность с яркой внешностью.

Для тех, кому нужен более просторный семейный автомобиль, Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7 Pro Max) предлагает солидное оснащение с 19-дисковыми колесами и двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Цена на эту модель стартует от 2 940 000 рублей, а при сдаче старого авто по трейд-ин доступна скидка. Это уже полноценный кроссовер для дальних поездок и сложных погодных условий, где комфорт и надежность выходят на первый план.

Белорусский Belgee X70 за 2 806 990 рублей комплектуется 1,5-литровым турбомотором, семиступенчатым «роботом» и полным приводом, предлагая отделку салона кожзаменителем и двухзонный климат-контроль. Несмотря на более скромный центральный дисплей и отсутствие кругового обзора в базе, с учетом скидки за трейд-ин этот кроссовер выглядит убедительным предложением. В итоге, выбор доступных полноприводных кроссоверов в 2026 году остается широким, и каждый водитель сможет подобрать вариант, который идеально соответствует его образу жизни.