Пять внедорожников с полным приводом и ценой до 3 миллионов рублей — что выбрать, если нет хочется китайца

11 февраля 2026, 08:32
Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке
Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке
Вышло исследование: на фоне роста цен на китайские машины эксперты назвали пять полноприводных SUV других брендов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей. Какие модели попали в список, чем они интересны и что важно знать - разбираемся подробно.
Ситуация на российском авторынке в 2026 году заставляет многих пересматривать привычные сценарии покупки автомобиля. Ограничения на поставки из Китая, которые еще недавно казались временными, затянулись, и теперь автолюбители вынуждены искать альтернативы среди других брендов. Как сообщает Autonews, несмотря на сложную обстановку, на рынке все еще можно найти полноприводные внедорожники не китайского происхождения по цене до 3 миллионов рублей. Это особенно актуально для тех, кто не готов переплачивать за премиум или ждать непредсказуемых поставок.
В подборку вошли пять моделей, каждая из которых по-своему уникальна и способна заинтересовать как опытных водителей, так и тех, кто только задумывается о смене машины. В условиях, когда многие популярные кроссоверы и внедорожники из Поднебесной стали дефицитом, эти варианты выглядят как реальный шанс приобрести надежный автомобиль с полным приводом без лишних переплат.
Открывает список Lada (ВАЗ) Niva Travel. Этот внедорожник с мотором 1,8 литра и механической коробкой передач давно известен своей выносливостью и простотой обслуживания. За 1 419 000 рублей покупатель получает честный полный привод и проверенную временем конструкцию. Niva Travel - выбор для тех, кто ценит практичность и не боится российских дорог.
Следом идет УАЗ Patriot, который за годы производства стал настоящей легендой отечественного автопрома. Под капотом - 2,7-литровый двигатель мощностью 150 л.с., механика и полный привод. Цена стартует от 1 865 600 рублей. Patriot часто выбирают за проходимость и возможность доработки под индивидуальные задачи, будь то охота, рыбалка или экспедиции по бездорожью.
Третья позиция - Belgee X70. Этот кроссовер белорусской сборки оснащен 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Полный привод и цена от 2 806 990 рублей делают его интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между современными технологиями и доступностью. Несмотря на то, что марка не так известна, как конкуренты, X70 уже успел завоевать свою аудиторию.
Четвертый участник - Solaris HC. Модель с 1,6-литровым двигателем (121 л.с.), механической коробкой и полным приводом предлагается от 2 920 000 рублей. Solaris HC - относительно новый игрок на рынке, но уже успел привлечь внимание благодаря сочетанию цены и оснащения. Для тех, кто ищет свежий взгляд на классический SUV, это может быть интересным выбором.
Завершает пятерку Tenet T7. Под капотом - 1,6-литровый мотор на 150 л.с., семиступенчатый «робот» и полный привод. Стоимость начинается от 2 940 000 рублей. Tenet T7 выделяется современным дизайном и набором опций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Это предложение для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, не переплачивая за бренд.
Стоит отметить, что в условиях нестабильного рынка и постоянных изменений в логистике, такие подборки становятся особенно ценными для покупателей. Не все знают, что даже среди некитайских брендов можно найти достойные варианты с полным приводом и по разумной цене. Важно внимательно изучать предложения и не упускать редкие возможности, ведь ситуация может измениться в любой момент.
Интересно, что на фоне роста цен и дефицита новых автомобилей на рынке появляются уникальные предложения и среди подержанных машин. Например, недавно в Новосибирске был выставлен на продажу универсал с минимальным пробегом, который вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие автомобили становятся объектом охоты, можно узнать в материале о редкой Ладе 2104 с заводским пробегом.
В целом, несмотря на все сложности, российский рынок продолжает удивлять неожиданными находками и альтернативами. Для тех, кто не готов ждать возвращения привычных моделей из Китая, пятерка внедорожников из этого обзора может стать отличным решением.
Похожие материалы UAZ, Белджи, Солярис, Тенет
-
11.02.2026, 09:16
Расходы на обслуживание авто зимой 2026 года выросли: что изменилось для водителей
Вышло исследование: зимой 2026 года расходы на обслуживание автомобилей в России заметно увеличились. Водители платят больше за топливо, мойки, сервис и парковку. Какие категории трат выросли сильнее всего - мало кто знает детали.Читать далее
-
11.02.2026, 08:58
УАЗ представил уникальную версию Хантера для особых задач
УАЗ удивил, представив редкую модификацию Хантера, предназначенную для экстремальной эвакуации. Модель получила каркас, тентовый верх и особые доработки. Что изменилось, почему это важно и каковы перспективы - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:45
Самособранный снегоболотоход 8х8 с мотором Toyota: что скрывает уникальный «ТОРОС»
В Барнауле появился на продаже необычный снегоболотоход «ТОРОС» 2017 года с мотором Toyota, автоматом и уникальной трансмиссией 8х8. Почему этот самособранный вездеход вызывает интерес у знатоков и что в нем особенного - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:53
Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием
В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок. Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
