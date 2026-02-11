Пять внедорожников с полным приводом и ценой до 3 миллионов рублей — что выбрать, если нет хочется китайца

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 08:32

Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке

Вышло исследование: на фоне роста цен на китайские машины эксперты назвали пять полноприводных SUV других брендов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей. Какие модели попали в список, чем они интересны и что важно знать - разбираемся подробно.

Ситуация на российском авторынке в 2026 году заставляет многих пересматривать привычные сценарии покупки автомобиля. Ограничения на поставки из Китая, которые еще недавно казались временными, затянулись, и теперь автолюбители вынуждены искать альтернативы среди других брендов. Как сообщает Autonews, несмотря на сложную обстановку, на рынке все еще можно найти полноприводные внедорожники не китайского происхождения по цене до 3 миллионов рублей. Это особенно актуально для тех, кто не готов переплачивать за премиум или ждать непредсказуемых поставок.

В подборку вошли пять моделей, каждая из которых по-своему уникальна и способна заинтересовать как опытных водителей, так и тех, кто только задумывается о смене машины. В условиях, когда многие популярные кроссоверы и внедорожники из Поднебесной стали дефицитом, эти варианты выглядят как реальный шанс приобрести надежный автомобиль с полным приводом без лишних переплат.

Открывает список Lada (ВАЗ) Niva Travel. Этот внедорожник с мотором 1,8 литра и механической коробкой передач давно известен своей выносливостью и простотой обслуживания. За 1 419 000 рублей покупатель получает честный полный привод и проверенную временем конструкцию. Niva Travel - выбор для тех, кто ценит практичность и не боится российских дорог.

Следом идет УАЗ Patriot, который за годы производства стал настоящей легендой отечественного автопрома. Под капотом - 2,7-литровый двигатель мощностью 150 л.с., механика и полный привод. Цена стартует от 1 865 600 рублей. Patriot часто выбирают за проходимость и возможность доработки под индивидуальные задачи, будь то охота, рыбалка или экспедиции по бездорожью.

Третья позиция - Belgee X70. Этот кроссовер белорусской сборки оснащен 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Полный привод и цена от 2 806 990 рублей делают его интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между современными технологиями и доступностью. Несмотря на то, что марка не так известна, как конкуренты, X70 уже успел завоевать свою аудиторию.

Четвертый участник - Solaris HC. Модель с 1,6-литровым двигателем (121 л.с.), механической коробкой и полным приводом предлагается от 2 920 000 рублей. Solaris HC - относительно новый игрок на рынке, но уже успел привлечь внимание благодаря сочетанию цены и оснащения. Для тех, кто ищет свежий взгляд на классический SUV, это может быть интересным выбором.

Завершает пятерку Tenet T7. Под капотом - 1,6-литровый мотор на 150 л.с., семиступенчатый «робот» и полный привод. Стоимость начинается от 2 940 000 рублей. Tenet T7 выделяется современным дизайном и набором опций, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Это предложение для тех, кто хочет получить максимум за свои деньги, не переплачивая за бренд.

Стоит отметить, что в условиях нестабильного рынка и постоянных изменений в логистике, такие подборки становятся особенно ценными для покупателей. Не все знают, что даже среди некитайских брендов можно найти достойные варианты с полным приводом и по разумной цене. Важно внимательно изучать предложения и не упускать редкие возможности, ведь ситуация может измениться в любой момент.

Интересно, что на фоне роста цен и дефицита новых автомобилей на рынке появляются уникальные предложения и среди подержанных машин. Например, недавно в Новосибирске был выставлен на продажу универсал с минимальным пробегом, который вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие автомобили становятся объектом охоты, можно узнать в материале о редкой Ладе 2104 с заводским пробегом.

В целом, несмотря на все сложности, российский рынок продолжает удивлять неожиданными находками и альтернативами. Для тех, кто не готов ждать возвращения привычных моделей из Китая, пятерка внедорожников из этого обзора может стать отличным решением.

Упомянутые марки: УАЗ, Belgee, Solaris, TENET
