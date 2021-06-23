Полноприводные версии компакт-кроссовера Haval Jolion могут быть востребованы среди более зрелой аудитории
Фото: Haval
Как заявил в интервью нашему корреспонденту Александр Зубик, зам. директора департамента стратегии и управления продуктом российского представительства Haval, наличие версии «4x4» - важная имиджевая составляющая, ведь исторически повелось, что полный привод в нашей стране – это уверенность в зимних условиях передвижения.
Несмотря на то, что в компактном классе SUV «B» 70% покупателей выбирает переднеприводные модификации и только 30% - «4x4», российское представительство Haval все же решило привезти к нам Jolion с полным приводом.
Такая версия, по словам Александра Зубика, заинтересует другого покупателя, из сегмента «С», где доля «4х4» достигает 50%. «Кроме того, полноприводные версии Jolion оснащены более комфортной многорычажной задней подвеской, - отметил эксперт. - Мы рассчитываем на то, что полноприводные модификации будут популярны и востребованы среди более зрелой аудитории».
Напомним, что на Jolion, как и на других моделях Haval используется технология полного привода BorgWarner, которая устроена по классической схеме: при необходимости до 50% крутящего момента уходит на колеса задней оси с помощью многодисковой муфты. Подключение задней оси происходит мягко, без каких-либо рывков и совсем не слышно. К примеру, на сильном уклоне не происходит проскальзывания колеса, то есть технология как бы предвосхищает это самое проскальзывание и плавно трогается без рывков и толчков.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий