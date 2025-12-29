Гибридный кроссовер с запасом хода до 1000 км — когда ждать новинку?

Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году

В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.

Российский бренд Evolute готовит к выпуску новую модификацию своего гибридного кроссовера i-Space. Как сообщает Autonews, автомобиль с полным приводом уже прошел все необходимые процедуры сертификации и получил одобрение типа транспортного средства. Ожидается, что продажи новинки стартуют в первом квартале 2026 года.

Главное отличие будущей версии - наличие дополнительного электромотора на задней оси. Благодаря этому мощность кроссовера возрастет до 367 лошадиных сил, что заметно превосходит показатели переднеприводной модификации, где двигатель выдает 218 л. с. При этом для расчета налога будет учитываться мощность в 159 л. с., что может стать приятным бонусом для будущих владельцев.

Полноприводный i-Space сможет проехать до 1000 километров без подзарядки, а средний расход топлива составит всего 5,6 литра на 100 километров. Это делает модель одной из самых экономичных в своем классе среди гибридных кроссоверов, представленных на российском рынке.

На данный момент в продаже доступна только версия с передним приводом, которая поступила в дилерские центры осенью прошлого года. Эта модификация оснащена гибридной установкой мощностью 218 л. с. и может преодолеть до 1250 километров на одной заправке. Сборка автомобилей Evolute осуществляется на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где недавно был запущен полный цикл производства, включая сварку и окраску кузовов.

Появление полноприводной версии i-Space может существенно расширить аудиторию модели. Новый вариант рассчитан на пять пассажиров и ориентирован на тех, кто ценит не только экономичность, но и уверенное поведение на дороге в любых условиях. Ожидается, что кроссовер будет востребован у семейных водителей и любителей дальних поездок.

Таким образом, Evolute продолжает активно развивать свою линейку и делает ставку на современные гибридные технологии. Подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж. Следите за обновлениями - впереди еще много интересного.