Гибридный кроссовер с запасом хода до 1000 км — когда ждать новинку?

29 декабря 2025, 13:08
Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году
В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.
Российский бренд Evolute готовит к выпуску новую модификацию своего гибридного кроссовера i-Space. Как сообщает Autonews, автомобиль с полным приводом уже прошел все необходимые процедуры сертификации и получил одобрение типа транспортного средства. Ожидается, что продажи новинки стартуют в первом квартале 2026 года.
Главное отличие будущей версии - наличие дополнительного электромотора на задней оси. Благодаря этому мощность кроссовера возрастет до 367 лошадиных сил, что заметно превосходит показатели переднеприводной модификации, где двигатель выдает 218 л. с. При этом для расчета налога будет учитываться мощность в 159 л. с., что может стать приятным бонусом для будущих владельцев.
Полноприводный i-Space сможет проехать до 1000 километров без подзарядки, а средний расход топлива составит всего 5,6 литра на 100 километров. Это делает модель одной из самых экономичных в своем классе среди гибридных кроссоверов, представленных на российском рынке.
На данный момент в продаже доступна только версия с передним приводом, которая поступила в дилерские центры осенью прошлого года. Эта модификация оснащена гибридной установкой мощностью 218 л. с. и может преодолеть до 1250 километров на одной заправке. Сборка автомобилей Evolute осуществляется на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, где недавно был запущен полный цикл производства, включая сварку и окраску кузовов.
Появление полноприводной версии i-Space может существенно расширить аудиторию модели. Новый вариант рассчитан на пять пассажиров и ориентирован на тех, кто ценит не только экономичность, но и уверенное поведение на дороге в любых условиях. Ожидается, что кроссовер будет востребован у семейных водителей и любителей дальних поездок.
Таким образом, Evolute продолжает активно развивать свою линейку и делает ставку на современные гибридные технологии. Подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж. Следите за обновлениями - впереди еще много интересного.
Похожие материалы Эволют
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
29.09.2025, 10:57
Evolute i-Space 2025: как изменился самый доступный гибрид на российском рынке
В России обновился популярный кроссовер. Модель получила массу серьезных изменений. Изменился не только внешний вид. Салон и техника тоже стали другими. Журналисты изучили все доработки автомобиля и рассказали о первых впечатлениях.Читать далее
-
26.09.2025, 14:10
Обновленный гибрид Evolute i-Space: мощнее, дешевле и с низким налогом
Российский кроссовер серьезно обновился. Он получил новый салон и внешность. Силовая установка стала заметно мощнее. При этом цена на машину снизилась. Разбираемся во всех деталях новинки. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.09.2025, 14:59
Обновленный гибридный кроссовер Evolute I-Space появился в продаже в России
В России стартовали продажи новой модели. Автомобиль получил заметные улучшения. Изменился его внешний вид. Салон стал более технологичным. Производитель назвал официальные рублевые цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
28.07.2025, 08:59
Москвич 8 и еще 9 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России
Семиместные кроссоверы — идеальный выбор для большой семьи или тех, кто часто путешествует с друзьями. В России сегодня можно найти немало таких моделей по цене от 1,9 до 3 миллионов рублей. В рейтинг самых доступных 7-местных паркетников вошли 10 моделей — в нём и китайские новинки, и отечественные бренды.Читать далее
-
25.07.2025, 11:25
Дилеры прогнозируют рост спроса на обновленный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE в августе 2025 года
В августе 2025 года стартуют продажи обновленного кроссовера Evolute i-SPACE в двух версиях: пяти- и семиместной. Семиместный вариант остается фаворитом среди покупателей. Улучшенная гибридная система предлагает электродвигатель мощностью 218 л.с., а запас хода на электричестве вырос более чем на 35%. Дилера ожидают двукратный рост спроса, и вот почему.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
09.06.2025, 00:18
Какую машину выбрать для путешествия по России. Список из 5 моделей
Путешествовать по нашей необъятной стране – это особое искусство. От Калининграда до Владивостока, от степей Калмыкии до Уральских гор и сибирских лесов – Россия удивляет разнообразием ландшафтов и дорог. Поэтому к выбору автомобиля для путешествия нужно подходить с умом. Мы собрали пять абсолютно разных моделей, каждая из которых может стать идеальным спутником в дороге.Читать далее
-
16.03.2025, 19:15
Самые недорогие 7-местные кроссоверы в России в марте 2025 года. Список из 5 моделей
Семиместные кроссоверы остаются практичным выбором для семей и дальних поездок. При этом современный рынок предлагает модели, которые не требуют значительных затрат. Эксперты назвали пять самых бюджетных 7-местных SUV, доступных на российском рынке.Читать далее
