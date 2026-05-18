Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 04:45

Полноприводный «Соболь NN 4WD» стал новым форматом для автопутешествий по России

Хоть на дачу, хоть в экспедицию: Отечественный автодом для пятерых на базе «Соболь НН 4WD» — комфорт и автономность в любой точке страны

В России появился необычный автодом на базе новейшего «Соболь NN 4WD». Машина получила полноценную кухню, просторную кровать и рассчитана на пять человек. Такой формат может изменить подход к путешествиям по стране, учитывая растущий интерес к мобильному отдыху и внедорожным возможностям.

Российский рынок автодомов пополнился новым игроком — на базе «Соболь НН 4WD» создан полноценный кемпер, который сразу привлёк внимание автолюбителей. Интерес к этому проекту вызывает не только новизна модели, но и то, что он отвечает актуальным запросам на комфортные и автономные путешествия по дорогам, включая сложные маршруты вне асфальта.

Фото: PhotoRodi /«Автопоток»

Разработкой кемпера занималась компания «Луидор». Внутри автомобиля предусмотрено пять посадочных мест, включая водительское, что делает его подходящим для семейных поездок или путешествий с друзьями. В задней части салона размещена большая кровать, а между первым и вторым рядами кресел установлен компактный столик для перекусов или работы в дороге. Особое внимание уделено деталям: в крыше оборудован люк, обеспечивающий дополнительное освещение и вентиляцию, а в багажном отсеке предусмотрен выдвижной кухонный модуль с холодильником — решение, которое редко встречается в отечественных моделях.

Внешне автомобиль практически не отличается от версии «Соболь НН 4WD», что говорит о продуманности конструкции. Высокий клиренс, привод и современный салон позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на бездорожье. Это особенно актуально для российских условий, где качество дорог часто оставляет желать лучшего, а желание уехать подальше от цивилизации становится всё более популярной тенденцией.

Стоимость нового кемпера пока не разглашается, однако сам факт появления такой модификации на базе отечественного автомобиля может стать стимулом для развития рынка автодомов в России. Такой подход позволяет не только расширить возможности для путешествий, но и поддержать интерес к отечественным автомобилям, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами по функциональности и общему комфорту.

Упомянутые марки: ГАЗ
