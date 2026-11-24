24 ноября 2026, 13:34
Российский кроссовер обзавелся полным приводом за дополнительные 230 тысяч рублей
Российский кроссовер обзавелся полным приводом за дополнительные 230 тысяч рублей
Tenet Plus объявил цену L6 с полным приводом: 3 млн 290 тыс. рублей за комплектацию «Ультра». Версия получила отдельные режимы для сложных покрытий и прибавку крутящего момента. Дату начала продаж пока не назвали.
Турбированный бензиновый двигатель 1.5T GDI с непосредственным впрыском топлива, установленный на полноприводном Tenet Plus L6, развивает 150 л.с. и 270 Н·м. За версию с таким агрегатом и системой AWD в максимальной комплектации «Ультра» Tenet Plus объявил рекомендованную цену 3 290 000 рублей, выяснил 110km.ru.
Полноприводная модификация дополнит уже представленную Tenet Plus L6 FWD. В обычных условиях тяга идет на передние колеса. Когда дорожная обстановка меняется, система оценивает условия движения в реальном времени и автоматически подключает заднюю ось, перераспределяя момент. На мокром асфальте это должно помогать сохранять устойчивость. Снег и грунтовые участки также входят в количество покрытий, для которых предусмотрена такая работа привода.
Водителю доступны три базовые настройки: «Эко», «Стандарт» и «Спорт». Для AWD добавлены специальные режимы «Песок», «Снег» и «Грязь». Они дополняют базовые настройки и подходят для движения по отдельным типам покрытия. Всего у полноприводной версии шесть режимов движения.
По данным производителя, крутящий момент у полноприводной версии на 20% выше, чем у переднеприводной. Как заявлено, в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями полный привод обеспечивает более уверенный разгон и улучшает динамику при обгонах. Тяговитость сохраняется и при полной загрузке. Допускается буксировка прицепа массой до 750 кг. Паспортные показатели разгона и максимальной скорости не приводятся.
У двигателя цепной привод ГРМ: регулярная замена по регламенту, в отличие от ременного привода, не требуется. Блок цилиндров выполнен из алюминия и снабжен чугунными гильзами. В описании модели конструкцию называют рассчитанной на повышенные нагрузки, включая высокое давление наддува; она дает действенный теплоотвод.
В оснащение «Ультра» входят панорамная крыша со сдвижным люком, электропривод двери багажника и аудиосистема SONY с восемью динамиками. Также предусмотрены вентиляция передних сидений и 19-дюймовые легкосплавные диски с глянцевой отделкой. Переднеприводный «Элегант» предлагает расширенный зимний пакет, цифровую приборную панель с дисплеем 8,8 дюйма и мультимедийный комплекс с вертикальным экраном 13,2 дюйма. Для него заявлено беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.
Цены на переднеприводные версии составляют 2 890 000 рублей за «Элегант» и 3 040 000 рублей за «Ультра». Полноприводный L6 представлен в единственной комплектации на 230 000 рублей дороже переднеприводной «Ультра» без учета возможных акций.
К слову, Tenet Plus L6 относится к среднеразмерным кроссоверам сегмента C+. Длина автомобиля составляет 4 554 мм, колесная база - 2 700 мм, дорожный просвет - 187 мм. В основе модели лежит модульная платформа PMA (PLUS Modular Architecture); автомобиль создан с учетом российских дорожно-климатических условий.
Внешность модели производитель связывает с концепцией «Быть элегантным». В дизайне использованы плавные линии кузова, решетка радиатора с «бриллиантовым» узором и характерная световая графика. Фирменный цвет называется «Оранжевый рассвет».
Точную дату начала продаж Tenet Plus L6 AWD пообещали объявить в самое ближайшее время.
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