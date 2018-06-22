22 июня 2018, 10:41

Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура

В рамках недавнего путешествия в Приморский край, о котором 110km.ru рассказал около месяца назад, вереница вседорожных «Ниссанов» посетила сафари-парк. Тот самый, что стал всемирно известным благодаря нашумевшей дружбе тигра Амура и козла Тимура.
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  Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура
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Надо заметить, что необычная история полосатого и рогатого затихла так же быстро, как и возникла. Сегодня о «сладкой парочке» почти не вспоминают, словно их дружбы не было вовсе. Бок о бок ребята не ходят уже давно. Тимур ведет себя плохо, к тому же, в мае у него разболелось копыто, он то и дело всех лягал и бодал рогами. За что определили козла в лазарет. И хотелось бы нам на него посмотреть, но не повезло.

А вот Амура лицезреть удалось - красавец жив и здоров. Ходит по своему большому вольеру, обильно ест и ни в чем себе не отказывает. Ему, как и любому взрослому тигру, в сутки положено 6-9 кг мяса или рыбы. Зимой кормят больше. Один раз в неделю положен живой корм (как тут вновь не вспомнить Тимура). Это для того, чтобы у тигра не пропадал инстинкт охотника.

На территорию полосатого запускают кабана (это настоящий деликатес), кролика, козла или барана. Сказать, что тигр сразу бросается на добычу, нельзя. Как правило, он дает потенциальной добыче погулять какое-то время или вовсе с ней играет. Но финал все равно предсказуемый. За день до живого корма тигров сафари-парке не кормят или дают совсем мало – что называется, для аппетита.

 
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Амур появился в сафари-парке в 2012-м. Тогда из Хабаровского зоосада в Приморье привезли двух тигрят–сестричек – по имени Тайга и Амурочка. Позднее выяснилось, что Амурочка – это совсем не девочка, а мальчик. Просто неправильно определили пол тигра.

Амур – тигр молодой, 2 апреля ему стукнуло 6 лет. Тигры сколько живут, столько и растут. В природе они могут достигать возраста 15-18 лет. В неволе - дольше, 30-35 лет, ибо нет угрозы голода.  Вес Амура примерно 200-220 кг. Но это далеко не рекорд. В одном зоопарке некогда жил полосатый, который весил 542 кг. Умер в возрасте 42 года от ожирения - его банально закормили. Кормить мясом посетителям сафари-парка не возбраняется; надо только пошерстить пластиковым контейнером, чтобы тигр вас увидел. Если Амур лег, то даже за брошенным куском не встанет. Потом уже, ближе к вечеру, немного проголодавшись, найдет и слопает.

В пасти тигра 4 клыка в пасти (каждый от 7 до 10 см) и 30 коренных зубов. Язык - мощная мышца, шершавый. Как все кошки, со своей добычи мясо кусками не отгрызают, а аккуратно слизывают его с костей. При этом тигр - очень чистоплотный: от него не исходит никаких запахов. Перед охотой и после тигр моет свою пасть, после чего вылизывает себя. Если есть  возможность, бросает выпотрошенное мясо в водоем; там оно вымачивается, потом достает и ест чистую пищу. Когда тигр охотится, у него зрачки сильно расширяются: практически все глазное яблоко становится черным. Вид по-звериному страшный.

Амурский тигр – самая крупная кошка на планете, даже крупнее льва. Просто у «царя зверей» шевелюра большая, и весь секрет. В отличие от львов, тигры - одиночки. У каждого тигра в тайге своя территория, которая достигает 1000 кв. км. Свою территорию полосатый метит по-умному, чтобы друг за другом не бегать, не выяснять отношения. Встает перед деревом на задние лапы во весь рост и сдирает с него кору. Другой тигр подходит, замеряет высоту и сразу понимает, справится с «коллегой» или лучше ретироваться. Так же, кстати, поступают и гималайские мишки. Правда, те хитрые: подставляют камни и на них встают.

 
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На свою территорию самец допустит 1-2 самки. В сафари-парке тигриная территория также немаленькая, но при любом раскладе меньше, чему у оленей, которым, кстати, выделено аж три «площадки» - чтобы земля успевала отдохнуть от копыт. У Амура на территории имеется бассейн и грот, который дает вожделенную тень жарким летом. Такой же грот, к слову, ищет и самка за 2 недели до родов…

У Амура уже есть дети. Это тигренок Шерхан, которому 1 год и 8 месяцев – плод любви с тигрицей Уссури. Мать - молодая, окотилась в 2 года, это, по тигриным меркам, рановато. У нее от Амура был еще один тигренок, но при родах умер. Шерхана же удалось выкормить. Интересно, что Уссури отказалась от Шерхана, и тот жил у ветврача на квартире. Смелая девушка его кормила, выгуливала на паводке и в 3 месяца привезла его в сафари-парк. Кстати, в Приморском крае масса примеров, когда тигров, вернее тигрят, держат дома. Это разрешено законом. Потом, когда полосатые вырастают и становятся опасными, их отдают в зоопарк. А вот в цирке, как показывает практика, чистокровный амурский тигр выступать никогда не будет – это парень с характером.

Самцы на 60 кг тяжелее самок одного и того же возраста. Шерстка у самок белоснежная, они более грациозные, чем самцы, следят за собой. При этом черные полосы у тигров никогда не повторяются. Если сбрить шерсть, на коже также есть черные полосы. У полосатых плохое обоняние – как у всех кошек. Зато острое зрение и хороший слух. Мышей в поле ловят слухом. Людоедами амурские тигры не являются – нужна особая причина для нападения, допустим, месть, у них очень хорошая память.
Когти у взрослого тигра вырастают до 10 см. Но по деревьям он не лазает по причине крупного веса. А вот маленький тигренок маленький может. Правда, на дереве он начинает орать и боится  спрыгнуть.

Судя по всему, тиграм здесь живется неплохо. И кормежка хорошая, и территория для прогулок большая. Опять же ветпомощь, если что. Как говорится, полный пансион…


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Полосатая доля, или Как живется тигру Амуру без козла Тимура
{{material_123429}} Надо заметить, что необычная история полосатого и рогатого затихла так же быстро, как и возникла. Сегодня о «сладкой парочке» почти не вспоминают, словно их дружбы не было вовсе. Бок о бок ребята не ходят уже давно. Тимур ведет себя плохо, к тому же, в мае у него разболелось копыто, он то и дело всех лягал и бодал рогами. За что определили козла в лазарет. И хотелось бы нам на него посмотреть, но не повезло. А вот Амура лицезреть удалось - красавец жив и здоров. Ходит по своему большому вольеру, обильно ест и ни в чем себе не отказывает. Ему, как и любому взрослому тигру, в сутки положено 6-9 кг мяса или рыбы. Зимой кормят больше. Один раз в неделю положен живой корм (как тут вновь не вспомнить Тимура). Это для того, чтобы у тигра не пропадал инстинкт охотника. На территорию полосатого запускают кабана (это настоящий деликатес), кролика, козла или барана. Сказать, что тигр сразу бросается на добычу, нельзя. Как правило, он дает потенциальной добыче погулять какое-то время или вовсе с ней играет. Но финал все равно предсказуемый. За день до живого корма тигров сафари-парке не кормят или дают совсем мало – что называется, для аппетита. {{gallery_1173}} Амур появился в сафари-парке в 2012-м. Тогда из Хабаровского зоосада в Приморье привезли двух тигрят–сестричек – по имени Тайга и Амурочка. Позднее выяснилось, что Амурочка – это совсем не девочка, а мальчик. Просто неправильно определили пол тигра. Амур – тигр молодой, 2 апреля ему стукнуло 6 лет. Тигры сколько живут, столько и растут. В природе они могут достигать возраста 15-18 лет. В неволе - дольше, 30-35 лет, ибо нет угрозы голода.  Вес Амура примерно 200-220 кг. Но это далеко не рекорд. В одном зоопарке некогда жил полосатый, который весил 542 кг. Умер в возрасте 42 года от ожирения - его банально закормили. Кормить мясом посетителям сафари-парка не возбраняется; надо только пошерстить пластиковым контейнером, чтобы тигр вас увидел. Если Амур лег, то даже за брошенным куском не встанет. Потом уже, ближе к вечеру, немного проголодавшись, найдет и слопает. В пасти тигра 4 клыка в пасти (каждый от 7 до 10 см) и 30 коренных зубов. Язык - мощная мышца, шершавый. Как все кошки, со своей добычи мясо кусками не отгрызают, а аккуратно слизывают его с костей. При этом тигр - очень чистоплотный: от него не исходит никаких запахов. Перед охотой и после тигр моет свою пасть, после чего вылизывает себя. Если есть  возможность, бросает выпотрошенное мясо в водоем; там оно вымачивается, потом достает и ест чистую пищу. Когда тигр охотится, у него зрачки сильно расширяются: практически все глазное яблоко становится черным. Вид по-звериному страшный.Амурский тигр – самая крупная кошка на планете, даже крупнее льва. Просто у «царя зверей» шевелюра большая, и весь секрет. В отличие от львов, тигры - одиночки. У каждого тигра в тайге своя территория, которая достигает 1000 кв. км. Свою территорию полосатый метит по-умному, чтобы друг за другом не бегать, не выяснять отношения. Встает перед деревом на задние лапы во весь рост и сдирает с него кору. Другой тигр подходит, замеряет высоту и сразу понимает, справится с «коллегой» или лучше ретироваться. Так же, кстати, поступают и гималайские мишки. Правда, те хитрые: подставляют камни и на них встают.{{gallery_1174}} На свою территорию самец допустит 1-2 самки. В сафари-парке тигриная территория также немаленькая, но при любом раскладе меньше, чему у оленей, которым, кстати, выделено аж три «площадки» - чтобы земля успевала отдохнуть от копыт. У Амура на территории имеется бассейн и грот, который дает вожделенную тень жарким летом. Такой же грот, к слову, ищет и самка за 2 недели до родов…У Амура уже есть дети. Это тигренок Шерхан, которому 1 год и 8 месяцев – плод любви с тигрицей Уссури. Мать - молодая, окотилась в 2 года, это, по тигриным меркам, рановато. У нее от Амура был еще один тигренок, но при родах умер. Шерхана же удалось выкормить. Интересно, что Уссури отказалась от Шерхана, и тот жил у ветврача на квартире. Смелая девушка его кормила, выгуливала на паводке и в 3 месяца привезла его в сафари-парк. Кстати, в Приморском крае масса примеров, когда тигров, вернее тигрят, держат дома. Это разрешено законом. Потом, когда полосатые вырастают и становятся опасными, их отдают в зоопарк. А вот в цирке, как показывает практика, чистокровный амурский тигр выступать никогда не будет – это парень с характером.Самцы на 60 кг тяжелее самок одного и того же возраста. Шерстка у самок белоснежная, они более грациозные, чем самцы, следят за собой. При этом черные полосы у тигров никогда не повторяются. Если сбрить шерсть, на коже также есть черные полосы. У полосатых плохое обоняние – как у всех кошек. Зато острое зрение и хороший слух. Мышей в поле ловят слухом. Людоедами амурские тигры не являются – нужна особая причина для нападения, допустим, месть, у них очень хорошая память. Когти у взрослого тигра вырастают до 10 см. Но по деревьям он не лазает по причине крупного веса. А вот маленький тигренок маленький может. Правда, на дереве он начинает орать и боится  спрыгнуть. Судя по всему, тиграм здесь живется неплохо. И кормежка хорошая, и территория для прогулок большая. Опять же ветпомощь, если что. Как говорится, полный пансион…
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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