Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 16:13

Половина россиян уверены: детское такси в стране лучше, чем за границей

60% родителей в мегаполисах ездят с детьми на такси: что говорят данные Роскачества о безопасности и комфорте

Родители из крупных городов все чаще доверяют поездки с детьми такси, и это не случайно: сервисы предлагают специальные тарифы, а качество услуг, по мнению большинства, заметно выросло за последние годы. Почему россияне считают, что у нас детское такси лучше, чем за рубежом, и какие опции востребованы чаще всего - эксперты объяснили, что изменилось и на что теперь обращают внимание при выборе машины для ребенка.

Для российских автомобилистов, особенно родителей, вопрос перевозки детей в такси стал актуальным как никогда. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, более 60% жителей городов-миллионников хотя бы раз в месяц вызывают такси для поездки с детьми. Это не просто удобство - речь идет о безопасности, комфорте и доверии к сервису, что особенно важно в условиях современной городской жизни.

Результаты опроса родителей детей до 12 лет показали: 88% считают качество детских такси отличным. Наиболее популярным сервисом для таких поездок стал Яндекс Go - им пользовались 90% опрошенных. Следом идут Maxim (24%) и Ситимобил (15%). Родители чаще всего выбирают специальный «Детский» тариф (68%), но нередко пользуются и «Эконом» (43%) или «Комфорт» (33%).

Интересно, что половина родителей уверены: в России услуги такси для детей лучше, чем за границей. За последние десять лет, по мнению 79% респондентов, ситуация заметно улучшилась. Главные критерии выбора - безопасность (55%) и аккуратное соблюдение ПДД водителем (39%). Для трети важен комфорт ребенка, а 35% обращают внимание на стоимость поездки.

Чаще всего такси вызывают для поездок к врачу (58%), к родственникам или друзьям (57%), а также на развлекательные мероприятия (53%). Для кружков и секций такси используют 38% родителей, для детского сада - 23%, для школы - 22%. Почти все (91%) применяют детское удерживающее устройство, причем половина заказывает его как дополнительную услугу, а часть родителей предпочитает брать собственное автокресло.

Среди дополнительных опций востребованы помощь с багажом и коляской (25%), включение кондиционера (22%), помощь при посадке (16%), предоставление зарядного устройства и увеличенное время ожидания (по 13%). Некоторые просят организовать поездку в тишине (12%) или перевезти домашнее животное (11%). За отдельную плату родители готовы заказывать увеличенное время ожидания (19%), помощь с багажом (19%), сопровождение ребенка до входа (17%) и услуги «автоняня» (16%).

Преимущества такси для семей очевидны: экономия времени (52%), независимость от расписания общественного транспорта (50%), больший комфорт (41%), возможность доехать туда, где нет автобусов или метро (38%). Треть родителей отмечают, что такси помогает успевать отвозить детей в разные места, а для 24% удобно перевозить сразу нескольких детей. Еще 18% ценят возможность взять с собой больше вещей.

Как пишет Российская Газета, родители отмечают, что за последние годы сервисы стали внимательнее относиться к деталям: водители чаще соблюдают правила, а машины оснащаются нужными устройствами. Важно, что большинство родителей не экономят на безопасности и готовы платить за дополнительные опции, если это гарантирует спокойствие за ребенка.

Стоит отметить, что ситуация на рынке такси меняется не только из-за спроса на детские перевозки. Например, недавно таксопарки столкнулись с нехваткой водителей из-за новых требований, что уже влияет на стоимость и доступность поездок. Это создает дополнительную нагрузку на сервисы, которые стремятся удержать качество на высоком уровне.

В целом, тенденция очевидна: родители все чаще выбирают такси для поездок с детьми, а сервисы подстраиваются под их запросы. Важно помнить, что безопасность и комфорт ребенка - приоритет, и современные российские такси, судя по отзывам, справляются с этой задачей лучше, чем многие зарубежные аналоги.

