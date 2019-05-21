21 мая 2019, 18:59
Половину российских иномарок собирают на трех автозаводах
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По данным аналитического агентства «Автостат», в 2018 году с конвейеров российских предприятий сошло более 1,24 млн автомобилей иностранных брендов. Половина из них пришлась на три завода – в Петербурге, Калининграде и Тольятти.
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Вторую строчку занимает калининградский «Автотор». Здесь собрали 203,4 тыс. автомобилей зарубежных брендов. На автозаводе выпускают легковые машины сразу нескольких марок: BMW, Kia, Hyundai и Genesis, а также грузовики Ford и Daewoo. Третье место досталось тольяттинскому заводу АвтоВАЗа. За год было выпущено 172,2 тыс. автомобилей. Остальные 600 тыс. машин собрали сообща еще 26 автозаводов, работающих на территории России.
Самой популярной маркой по итогам продаж в 2018 году стала Kia. Дилеры реализовали 227,6 тыс. автомобилей. Kia Rio собирают на заводе Hyundai в Петербурге, остальные модели – на калининградском «Автоторе». Вторую строчку занимает Hyundai с показателем 178,3 тыс. проданных автомобилей. Машины для российского рынка также выпускают в Петербурге и Калининграде.
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