Китайцам въезд запрещен: почему европейские страны массово ограничивают движение автомобилей made-in-China

16+

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 07:43

Вышло исследование: китайские электромобили могут собирать данные вблизи военных объектов. Польша вслед за Великобританией готовит жесткие ограничения. Какие бренды под угрозой и что это значит для рынка — разбираемся.

Польша оказалась в центре европейской дискуссии о безопасности новых технологий: власти страны намерены запретить въезд китайских электромобилей на территории, прилегающие к военным объектам. Причина — опасения, что современные системы камер, сенсоров и радаров, которыми оснащены такие машины, могут использоваться для сбора секретной информации. Для российских автолюбителей эта новость важна не только из-за возможных последствий для рынка, но и потому, что подобные меры могут стать трендом для других стран, включая Россию.

В последние годы китайские электрокары стремительно завоевывают европейские дороги. В Польше их уже называют «смартфонами на колесах» — настолько много в них электроники и средств сбора данных. По данным свежего исследования, такие автомобили способны не только фиксировать окружающую обстановку с помощью камер и лидаров, но и собирать точные геолокационные сведения, что создает реальную угрозу для безопасности стратегических объектов.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что китайское законодательство позволяет государству получать доступ к информации, собранной с помощью подобных устройств. Это значит, что данные, полученные с парковок у военных частей или вблизи важных инфраструктурных объектов, могут оказаться в распоряжении иностранных спецслужб. Польские военные уже готовят директиву, которая полностью запретит въезд китайских электромобилей на все военные объекты и даже на прилегающие к ним парковки.

В список попадают не только такие известные бренды, как BYD, MG, Nio, Xpeng и Aiways, но и любые автомобили, оснащенные китайскими программными решениями или электронными компонентами. Это решение поддерживает и Министерство национальной обороны Польши, где уже разрабатывают соответствующую политику. Важно, что речь идет не только о машинах с китайскими шильдиками, но и о тех, где используются китайские камеры, сенсоры или программное обеспечение.

Эксперты не исключают, что подобные ограничения могут распространиться и на другие сферы — например, на аэропорты или другие объекты критической инфраструктуры. Однако для этого потребуется тщательно проработать юридическую сторону вопроса, чтобы не нарушить европейские законы о конкуренции. В любом случае, тенденция очевидна: Европа все чаще рассматривает современные автомобили не только как средство передвижения, но и как потенциальный инструмент сбора данных.

Для российского рынка эта история — тревожный сигнал. С учетом растущей популярности китайских электрокаров и в России, не исключено, что подобные дискуссии вскоре начнутся и у нас. Вопрос безопасности данных становится все более острым, и автолюбителям стоит внимательно следить за развитием ситуации, чтобы не оказаться в числе тех, кто неожиданно столкнется с новыми ограничениями.

Упомянутые марки: BYD, MG , Nio, XPeng, Aiways
