Польские дальнобойщики ополчились на украинских

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Украинские перевозчики готовы работать по существенно более низким тарифам, чем польские. Они не подчиняются европейским стандартам, что вынуждены делать польские водители, поэтому их услуги стоят существенно дешевле. В результате, некоторые польские транспортные компании оказались на грани разорения и вынуждены были уволить до 40% сотрудников. В знак протеста они перекрыли три пограничных пункта пропуска на польско-украинской границе: в Гребенном, Дорогуске и Корчевой, пишет издание Profile.ru

Протестующие водители блокируют все коммерческие грузы, следующие в обе стороны, и пропускают лишь грузы для ВСУ, гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты. Остальные грузовики пропускают по одному в час. На легковушки ограничения не распространяются. Акция протеста продолжается уже несколько дней. Организаторы говорят, что будут добиваться возвращения ограничений для украинских перевозчиков, отмененных в 2022 году. По их данным, в 2023 году украинские грузовики пересекли польскую границу почти 900 000 раз, тогда как до начала военного конфликта в Польшу въезжало только около 180 000 грузовиков в год. Украинский посол в Польше назвал акцию протеста «ударом в спину Киеву».

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