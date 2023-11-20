Получение прав для управления снегоходами и квадроциклами упростят: но есть нюанс

Ранее мы писали Обслуживаем снегоход: как это делать серьезно и грамотно Продолжительность работы любой техники зависит от своевременного технического обслуживания. Избитое выражение ... Читать далее

Министр экономики РФ Максим Решетников рассказал, что по просьбе представителей туристической отрасли правительство подготовило законопроект, разрешающий гражданам управлять снегоходами при наличии водительских прав категорий А и В. Сейчас владельцы таких транспортных средств должны получать в Гостехнадзоре удостоверения с категорией АI. В прошлом году было выдано 54 тысячи таких удостоверений, а общий парк зарегистрированной техники превысил 280 тысяч единиц, пишет «Коммерсантъ»

Новый порядок сейчас прорабатывают в МВД и Минсельхозе (которому подчиняется Гостехнадзор). Владельцам прав категории А разрешат управлять спецтехникой категории АI (снегоходы и квадроциклы) без выезда на дороги общего пользования. Водители с правами категории B смогут водить снегоходы только на специальных трассах, поскольку для вождения транспорта с мотоциклетной посадкой требуются особые навыки. Надо знать, что такое контрруление, заваливание, понимать траекторию движения снегохода.

Фото: unsplash.com

Также обсуждается вариант разрешить водителям с правами категории B управлять спецтехникой категории А2, к которой относятся вездеходы и болотоходы массой до 3,5 тонны, имеющие до 8 мест в салоне. В любом случае за пьяное вождение снегохода или квадроцикла предусмотрен стандартный штраф в 30 000 рублей и лишение прав.

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