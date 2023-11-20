Получение прав для управления снегоходами и квадроциклами упростят: но есть нюанс
Фото: unsplash.com
Новый порядок сейчас прорабатывают в МВД и Минсельхозе (которому подчиняется Гостехнадзор). Владельцам прав категории А разрешат управлять спецтехникой категории АI (снегоходы и квадроциклы) без выезда на дороги общего пользования. Водители с правами категории B смогут водить снегоходы только на специальных трассах, поскольку для вождения транспорта с мотоциклетной посадкой требуются особые навыки. Надо знать, что такое контрруление, заваливание, понимать траекторию движения снегохода.
Также обсуждается вариант разрешить водителям с правами категории B управлять спецтехникой категории А2, к которой относятся вездеходы и болотоходы массой до 3,5 тонны, имеющие до 8 мест в салоне. В любом случае за пьяное вождение снегохода или квадроцикла предусмотрен стандартный штраф в 30 000 рублей и лишение прав.
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Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
-
20.11.2023, 08:05
Скандал с беспилотными такси в США: глава компании подал в отставку
В начале ноября 2023 года компания Cruise, дочернее предприятие концерна General Motors по разработке беспилотных автомобилей, была вынуждена отозвать все свои роботакси с улиц Калифорнии после трагического наезда на пешехода.Читать далее
-
20.11.2023, 07:16
В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию
На автосалоне в Гуанчжоу компания Nissan показала новый вариант флагманского кроссовера Pathfinder. Автомобиль серьезно отличается от глобальной версии, сборку которой наладили на заводе в США.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
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Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
20.11.2023, 00:10
Петиция против закрытия границы России и Финляндии набрала больше 13 тысяч подписей
Финские власти приняли решение закрыть четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией и подумывают о закрытии оставшихся четырех. Финны выходят на митинги протеста и собирают подписи под петицией.Читать далее
-
19.11.2023, 20:12
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Очередной случай чудесного спасения произошел в Челябинской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21102, который вез еще четырех человек, проигнорировал сигнализацию на переезде и выехал на пути прямо перед грузовым составом.Читать далее
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