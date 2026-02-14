DRIA Matrix Supreme 670 SL: Европейский автодом, созданный для российских путешествий с зимним пакетом

Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет

ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.

В условиях, когда спрос на автодома в России продолжает расти, ADRIA Matrix Supreme 670 SL выделяется как один из самых желанных вариантов для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Эта модель из Словении, появившаяся в 2024 году, уже успела стать настоящим хитом среди покупателей. Причина проста – сочетание современных технологий, продуманной эргономики и высокого уровня оснащения.

В основе ADRIA Matrix Supreme 670 SL - шасси Fiat Ducato с передним приводом и 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с., соответствующим стандарту Евро VI. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное и уверенное движение даже на загруженных трассах. Топливный бак на 90 литров и бак AdBlue на 19 литров позволяют преодолевать большие расстояния без лишних остановок, что особенно важно для дальних поездок по России.

Фото: autoyahta.ru

Внутри автодома - пять полноценных мест с ремнями безопасности и столько же спальных мест, плюс дополнительное трансформируемое спальное место. Опускающаяся кровать с электроприводом выдерживает до 200 кг, а сзади предусмотрены еще три спальных зоны с разным наклоном и длиной. Для семьи с детьми или компании друзей это решение становится настоящей находкой.

Система отопления ALDE с бойлером, работающая от газа, обеспечивает тепло даже в холодное время года. Два газовых баллона по 27 литров обеспечивают автономность, подогреваемый пол в кабине водителя обеспечивает уют в межсезонье. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 120 литров и бак для серой воды на 100 литров, что позволяет не зависеть от кемпингов. Бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни.

Фото: autoyahta.ru

Кухонный модуль включает трехконфорочную газовую плиту, вместительный холодильник на 142 литра с отдельной морозильной камерой на 14 литров. Холодильник может работать как от газа, так и от 12 В или 220 В, что удобно при использовании разных источников. Встроенная вытяжка, подготовка к установке телевизора, USB-розетки и полностью светодиодное освещение делают быт внутри автодома максимально современным.

Санузел оборудован душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров, что позволяет не зависеть от общественных туалетов в пути. Багажное отделение с дверью 120х85 см и дополнительным шкафом на 200 кг позволяет взять с собой все необходимое для длительных поездок, включая велосипеды, спортивный инвентарь.

В комплектацию ADRIA Matrix Supreme 670 SL также входит устройство слива грязной воды, встроенный инвертор на 150 Вт и подогреваемый пол в кабине. Колеса 16 дюймов с легкосплавными дисками сочетает в себе современный облик автодома, а отделка салона сочетает ткань и чехол, что создает ощущение премиальности.

Габариты автодома позволяют уверенно чувствовать себя на трассе и в городе: длина почти 7,5 метра, ширина чуть более 2,2 метра, высота - 2,9 метра. Внутренняя высота доходит до 1,98 метра, что обеспечивает комфорт даже высоким пассажирам. При этом масса без нагрузки составляет 3020 кг, разрешенная максимальная масса - 3500 кг, что позволяет управлять данным автодомом с водительскими правами категории В.