DRIA Matrix Supreme 670 SL: Европейский автодом, созданный для российских путешествий с зимним пакетом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 19:24

Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет

Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет

DRIA Matrix Supreme 670 SL: Европейский автодом, созданный для российских путешествий с зимним пакетом

Полуинтегрированный автодом ADRIA Matrix Supreme 670 SL: пять спальных мест и зимний пакет

ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.

ADRIA Matrix Supreme 670 SL - свежий взгляд на комфортные путешествия: дизельный мотор, автоматическая коробка, продуманная планировка и современные опции. Модель уже доступна в России, что особенно актуально на фоне растущего интереса к автодомам.

В условиях, когда спрос на автодома в России продолжает расти, ADRIA Matrix Supreme 670 SL выделяется как один из самых желанных вариантов для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Эта модель из Словении, появившаяся в 2024 году, уже успела стать настоящим хитом среди покупателей. Причина проста – сочетание современных технологий, продуманной эргономики и высокого уровня оснащения.

В основе ADRIA Matrix Supreme 670 SL - шасси Fiat Ducato с передним приводом и 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с., соответствующим стандарту Евро VI. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное и уверенное движение даже на загруженных трассах. Топливный бак на 90 литров и бак AdBlue на 19 литров позволяют преодолевать большие расстояния без лишних остановок, что особенно важно для дальних поездок по России.

Фото: autoyahta.ru

Внутри автодома - пять полноценных мест с ремнями безопасности и столько же спальных мест, плюс дополнительное трансформируемое спальное место. Опускающаяся кровать с электроприводом выдерживает до 200 кг, а сзади предусмотрены еще три спальных зоны с разным наклоном и длиной. Для семьи с детьми или компании друзей это решение становится настоящей находкой.

Система отопления ALDE с бойлером, работающая от газа, обеспечивает тепло даже в холодное время года. Два газовых баллона по 27 литров обеспечивают автономность, подогреваемый пол в кабине водителя обеспечивает уют в межсезонье. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 120 литров и бак для серой воды на 100 литров, что позволяет не зависеть от кемпингов. Бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни.

Фото: autoyahta.ru

Кухонный модуль включает трехконфорочную газовую плиту, вместительный холодильник на 142 литра с отдельной морозильной камерой на 14 литров. Холодильник может работать как от газа, так и от 12 В или 220 В, что удобно при использовании разных источников. Встроенная вытяжка, подготовка к установке телевизора, USB-розетки и полностью светодиодное освещение делают быт внутри автодома максимально современным.

Санузел оборудован душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров, что позволяет не зависеть от общественных туалетов в пути. Багажное отделение с дверью 120х85 см и дополнительным шкафом на 200 кг позволяет взять с собой все необходимое для длительных поездок, включая велосипеды, спортивный инвентарь.

В комплектацию ADRIA Matrix Supreme 670 SL также входит устройство слива грязной воды, встроенный инвертор на 150 Вт и подогреваемый пол в кабине. Колеса 16 дюймов с легкосплавными дисками сочетает в себе современный облик автодома, а отделка салона сочетает ткань и чехол, что создает ощущение премиальности.

Габариты автодома позволяют уверенно чувствовать себя на трассе и в городе: длина почти 7,5 метра, ширина чуть более 2,2 метра, высота - 2,9 метра. Внутренняя высота доходит до 1,98 метра, что обеспечивает комфорт даже высоким пассажирам. При этом масса без нагрузки составляет 3020 кг, разрешенная максимальная масса - 3500 кг, что позволяет управлять данным автодомом с водительскими правами категории В.

Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Тула Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться