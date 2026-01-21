Почему автодома из Китая становятся все популярнее

21 января 2026, 19:15
Полуинтегрированный Iveco Daily с полным приводом — чем удивит автодом из Китая
Полуинтегрированный Iveco Daily с полным приводом — чем удивит автодом из Китая
Редкий автодом Iveco Daily 2017 года с дизельным мотором и полным приводом доступен для покупки с доставкой из Китая. В комплекте - современное оборудование и бытовая техника. Все детали - в нашем материале.
На рынке появился необычный вариант для тех, кто мечтает о свободе на колесах — полуинтегрированный автодом Iveco Daily 2017 года выпуска. Этот дом на колесах не просто очередной фургон, а полноценный жилой комплекс, способный удивить даже искушенного путешественника.
В основе - дизельный двигатель мощностью 3 литра, выдающий 170 лошадиных сил. Механическая коробка передач и полный привод 4WD делают этот автодом подходящим для самых разных дорог, включая сложные участки и бездорожье. Пробег - всего 38 тысяч километров, что для аналогичной техники можно считать практически новым состоянием.
Габариты впечатляют: длина почти 6 метров, ширина 2,85 метра, высота 3,1 метра. Масса - 5,5 тонны, категория C. Снаружи автодом оборудован всем необходимым для комфортной стоянки: есть маркиза, наружное освещение, дополнительный свет спереди, кодовый замок, электрическая лестница, лебедка и запасное колесо. Все это создает ощущение защищенности и автономности.
Электрооборудование требует отдельного внимания. В наличии у автодома - литиевые батареи на 1600 Ач, солнечные панели мощностью 800 Вт и инвертор на 3000 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и путешествовать практически без ограничений. Для отопления используется дизельная система, что особенно актуально для российской зимы.
Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 250 литров с бойлером на 25 литров и бак для серой воды на 50 литров. Внутри - полный набор бытовой техники: холодильник, телевизор, микроволновка, газовая плита и кондиционер. Для удобства предусмотрен кассетный биотуалет. Все это превращается в настоящее удовольствие, а не в испытание на выносливость.
Похожие материалы Ивеко
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 16:57
MARSHALL представил линейку новых насосов ГУР для КАМАЗ и ГАЗ без лишнего шума
MARSHALL неожиданно расширил ассортимент насосов ГУР. Новые позиции предназначены для КАМАЗ и ГАЗ. В каталоге сразу 30 свежих артикулов. Какие модели попали в список - подробности внутри. Не пропустите детали.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
22.01.2026, 16:21
Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев
Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.Читать далее
Похожие материалы Ивеко
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 17:53
Masuma представила в России новые механические помпы для популярных авто марок
На российском рынке появились механические помпы Masuma. Новые детали подходят для ряда известных брендов. Производитель обещает надежность и долгий срок службы. Гарантия - два года или 50 тысяч километров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:26
Голосовой помощник Алиса теперь управляет Haval, Tank и Wey через Яндекс Станцию
В автомобилях GWM появилась интеграция с Алисой. Владельцы могут управлять функциями голосом. Но есть нюансы безопасности. Мобильное приложение тоже обновилось. Новые возможности уже обсуждают в сети.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 16:57
MARSHALL представил линейку новых насосов ГУР для КАМАЗ и ГАЗ без лишнего шума
MARSHALL неожиданно расширил ассортимент насосов ГУР. Новые позиции предназначены для КАМАЗ и ГАЗ. В каталоге сразу 30 свежих артикулов. Какие модели попали в список - подробности внутри. Не пропустите детали.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
22.01.2026, 16:21
Mazda запускает производство сертифицированных тормозных деталей для российских владельцев
Mazda расширяет ассортимент локальных запчастей. Новые тормозные диски и колодки уже на рынке. Сертификация подтверждена, качество под контролем. Какие модели получат обновления - подробности внутри.Читать далее