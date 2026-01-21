Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 19:15

Полуинтегрированный Iveco Daily с полным приводом — чем удивит автодом из Китая

Полуинтегрированный Iveco Daily с полным приводом — чем удивит автодом из Китая

Почему автодома из Китая становятся все популярнее

Полуинтегрированный Iveco Daily с полным приводом — чем удивит автодом из Китая

Редкий автодом Iveco Daily 2017 года с дизельным мотором и полным приводом доступен для покупки с доставкой из Китая. В комплекте - современное оборудование и бытовая техника. Все детали - в нашем материале.

Редкий автодом Iveco Daily 2017 года с дизельным мотором и полным приводом доступен для покупки с доставкой из Китая. В комплекте - современное оборудование и бытовая техника. Все детали - в нашем материале.

На рынке появился необычный вариант для тех, кто мечтает о свободе на колесах — полуинтегрированный автодом Iveco Daily 2017 года выпуска. Этот дом на колесах не просто очередной фургон, а полноценный жилой комплекс, способный удивить даже искушенного путешественника.

Фото: auto.drom.ru

В основе - дизельный двигатель мощностью 3 литра, выдающий 170 лошадиных сил. Механическая коробка передач и полный привод 4WD делают этот автодом подходящим для самых разных дорог, включая сложные участки и бездорожье. Пробег - всего 38 тысяч километров, что для аналогичной техники можно считать практически новым состоянием.

Фото: auto.drom.ru

Габариты впечатляют: длина почти 6 метров, ширина 2,85 метра, высота 3,1 метра. Масса - 5,5 тонны, категория C. Снаружи автодом оборудован всем необходимым для комфортной стоянки: есть маркиза, наружное освещение, дополнительный свет спереди, кодовый замок, электрическая лестница, лебедка и запасное колесо. Все это создает ощущение защищенности и автономности.

Электрооборудование требует отдельного внимания. В наличии у автодома - литиевые батареи на 1600 Ач, солнечные панели мощностью 800 Вт и инвертор на 3000 Вт. Это позволяет не зависеть от внешних источников энергии и путешествовать практически без ограничений. Для отопления используется дизельная система, что особенно актуально для российской зимы.

Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 250 литров с бойлером на 25 литров и бак для серой воды на 50 литров. Внутри - полный набор бытовой техники: холодильник, телевизор, микроволновка, газовая плита и кондиционер. Для удобства предусмотрен кассетный биотуалет. Все это превращается в настоящее удовольствие, а не в испытание на выносливость.

Упомянутые марки: Iveco
