Полурекумбентный Arisetan II M-360: 130 км хода, 380 кг груза и посадка как на чоппере — стоит ли его брать?

24 июля 2026, 05:35
Полу-лежа на электрике: необычный e-trike за $2700 с дальностью до 130 км
Полу-лежа на электрике: необычный e-trike за $2700 с дальностью до 130 км
На рынке электровелосипедов появилась необычная модель - полу-рекумбентный e-trike Arisetan II M-360. Уникальная посадка, высокая грузоподъемность и запас хода до 130 км делают его интересным вариантом для тех, кто ищет комфорт и функциональность в одном устройстве. Разбираемся, чем он отличается от привычных решений и почему о нем говорят эксперты.
Полурекумбентные электровелосипеды редко встречаются на дорогах, но именно такие решения способны удивить даже опытных любителей электротранспорта. Пример — Arisetan II M-360: производитель ищет новые формы комфорта и функциональности, не боясь экспериментировать с конструкцией и эргономикой.
Главная особенность М-360 — посадка, занимающая промежуточное положение между классической вертикальной и полностью лежачей. Спина опирается на спинку, ноги вытянуты вперёд под небольшим углом, а руль вынесен ближе к райдеру за счёт удлинённого складного выноса. Такая компоновка напоминает посадку на чоппере и позволяет расслабиться в пути, сохраняя при этом хороший обзор дороги.
В отличие от традиционных трёхколёсных велосипедов, здесь реализован дифференциал задней оси: каждое колесо при поворотах вращается с разной скоростью, что повышает устойчивость и управляемость. Жирные покрышки позволяют уверенно ехать не только по асфальту, но и по песку или снегу, а в некоторых версиях используется амортизационная вилка с ходом 20 мм.
Мощность электродвигателя — 750 Вт (пиковая — 1400 Вт), крутящий момент — 90 Н·м, что обеспечивает уверенное ускорение даже с грузом. Производитель заявляет запас хода до 130 км на одном заряде, что делает М-360 одним из лидеров в своём классе. Грузоподъёмность — до 380 кг при собственном весе устройства 50 кг. Важно: выпускаются версии с мотором как на переднем, так и на заднем колесе, поэтому при покупке стоит уточнять комплектацию.
Безопасность обеспечивают дисковые тормоза на всех колёсах, система парковочного тормоза и полноценное освещение для ночных поездок. В конструкции предусмотрен датчик крутящего момента, а также система отключения мотора при нажатии на тормоз — это видно по проводке на ручках.
Интересно, что Addmotor позиционирует себя как первый бренд, выведший полурекумбентный электровелосипед на рынок США ещё в 2017 году. На тот момент альтернатив было немного: согласно открытым данным, сегодня на рынке присутствует лишь одна-две модели со схожей концепцией. Это подтверждает, что сегмент остаётся нишевым, но перспективным.
Высокая проходимость, большой запас хода и возможность перевозить тяжёлые грузы делают полурекумбентные электротрайки интересными для дачников, курьеров и тех, кто ищет альтернативу автомобилю на коротких и средних дистанциях. Стоит учитывать, что такие модели требуют больше места для хранения и обслуживания, а их стоимость пока выше, чем у классических электровелосипедов. Однако, судя по отзывам (рейтинг 4,9 из 5 на сайте производителя), интерес к ним стабильно растёт.
По сути, полурекумбентные электротрайки — это попытка совместить комфорт, функциональность и необычный дизайн. Если верить заявленным характеристикам, Arisetan II M-360 может оказаться не просто любопытной игрушкой, но и практичным транспортом для повседневных задач. При этом выбор такого устройства — всегда компромисс между ценой, удобством и реальными потребностями пользователя.
Похожий городской подход к мобильности можно встретить и у других производителей электротранспорта, например, Seev Citycoco Classic 1000W также делает установку для комфорта и дальности хода , но реализует это в формате электроскутера. В случае с М-360 ставка сделана на универсальность и возможность перевозки грузов.
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