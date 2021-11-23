«Полуторка» со дна Ладоги стала музейным экспонатом: сохранился даже ключ зажигания
Мероприятие приурочили к 80-летию знаменитой «Дороги жизни» и провели в день начала работы ледовой переправы. «Для всех ленинградцев дорога N101 стала дорогой памяти и мужества», - отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. И это сущая правда: в годы Великой Отечественной по льду озера были эвакуированы около 1,5 млн ленинградцев. За все время «Дороги жизни» было перевезено более 2,5 млн грузов.
«Машина провела под водой долгих 80 лет, чтобы сегодня предстать уже в качестве мемориала благодарности нашим героическим предкам, - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. - Можно сказать, что она возвращается в строй. Только теперь ей предстоит выполнять не боевые, а воспитательные задачи. Нести эстафету памяти, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась нам наша Победа».
«Полуторка» ГАЗ-АА, поднятая со дна Ладоги и ставшая музейным экспонатом, также спасала жизни блокадников - спешила в Ленинград с продовольствием. Сохранилась она неплохо, в ее кабине даже остался ключ зажигания...
Напомним, что «Дорога жизни» – это спасительный путь длиной в 30 км, он проходил от мыса Осиновец (ныне Всеволожский район Ленобласти) до села Кобона (Кировский район Леноласти). Изначальный план предполагал устройство 2-полосной трассы шириной 10 метров для одно-временного движения в две стороны и с питательно-прогревоч¬ными пунктами через каждые 5 км.
«Дорога жизни» заработала 22 ноября 1941 года - в этот день тяжелый ледяной маршрут преодолела колонна из 60 грузовиков — преимущественно ГАЗ АА, с прицепными санями. Сколько потом грузовиков ушло под воду, и сказать трудно. Наиболее опасной скоростью считался интервал между 20-40 км/ч, необходимо было держать дистанцию между машинами 100 метров – только так можно было избежать чрезмерного давления на лед.
Кстати, еще одна «полуторка» уже много лет стоит в качестве памятника недалеко от Кобоны, в деревне Дусьево, что на 85 км Мурманского шоссе. На гранитной табличке написано: «Военным автомобилистам «Дороги жизни», проходившей здесь в 1941-1943».
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