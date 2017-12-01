1 декабря 2017, 11:01

Полвека назад система впрыска топлива стала электронной

Когда сотрудники Bosch приобрели в 1959 году автомобиль для проведения испытаний новой системы, он был заявлен как обычный транспорт для корпоративного парка.
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Полвека назад система впрыска топлива стала электронной

В реальности же автомобиль был переоборудован и служил испытательной установкой при разработке электронной системы бензинового впрыска. По словам инженера Хайнриха Кнаппа, каждый раз перед прохождением очередного планового ТО автомобиль приводился в изначальное состояние, и в его двигатель устанавливался карбюратор, чтобы автопроизводитель не мог ничего заподозрить.

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Ключевую роль в создании электронных систем впрыска топлива, начиная с 1962 года, играл Херманн Шоль, ныне почетный член правления Bosch. Ветеран вспоминает: «Когда мы представляли систему в 1964-м, Volkswagen, как и все остальные автопроизводители, которых мы пытались убедить в достоинствах нашей разработки, был настроен скептически».

В начале инженерных работ в распоряжении Bosch был только один тестовый автомобиль. Заказчик отвел компании лишь 2 года, чтобы подготовить систему к запуску в производство. Новая технология существенно опережала свое время, ничего подобного в серийном производстве еще не было. По сути, автопроизводителям пришлось взять на себя определенные риски.

14 сентября 1967 года Bosch представил на Франкфуртском автосалоне систему впрыска топлива с электронным управлением Jetronic. В том же году она появилась на американском рынке на новом VW, чтобы позволить ей выполнить новые строгие экологические требования.

В Европе система Jetronic стала доступна лишь в 1968 году. Причем автомобили с электронным впрыском стоили примерно на 10% дороже аналогичных моделей с карбюратором. Поначалу она не получила популярности среди покупателей. Несмотря на это, автопроизводители быстро распознали 2 основных преимущества Jetronic – меньший расход топлива и потенциал для наращивания мощности двигателя. Поэтому, начиная с 1969 года, BMW, Citroen, Jaguar, Lancia, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Saab и Volvo начали внедрять новую систему в своих моделях - премиальных и спортивных.

Как бы то ни было, электронное управление одержало верх в борьбе технологий создания смеси топлива и воздуха. Только с помощью электроники можно было добиться удовлетворения все более строгим требованиям по сокращению расхода топлива и экологическим нормам.

Новейшая система впрыска подготовила почву для разработки множества других технологий, в которых фигурировало имя Bosch. Технологии ABS, TravelPilot, ESP, управление подушками безопасности и даже автоматизированные и подключенные к сети автомобили будущего – без прорывной технологии Jetronic доверие к электронике не росло бы столь стремительно…

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Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
В реальности же автомобиль был переоборудован и служил испытательной установкой при разработке электронной системы бензинового впрыска. По словам инженера Хайнриха Кнаппа, каждый раз перед прохождением очередного планового ТО автомобиль приводился в изначальное состояние, и в его двигатель устанавливался карбюратор, чтобы автопроизводитель не мог ничего заподозрить.{{material_121628}} Ключевую роль в создании электронных систем впрыска топлива, начиная с 1962 года, играл Херманн Шоль, ныне почетный член правления Bosch. Ветеран вспоминает: «Когда мы представляли систему в 1964-м, Volkswagen, как и все остальные автопроизводители, которых мы пытались убедить в достоинствах нашей разработки, был настроен скептически». В начале инженерных работ в распоряжении Bosch был только один тестовый автомобиль. Заказчик отвел компании лишь 2 года, чтобы подготовить систему к запуску в производство. Новая технология существенно опережала свое время, ничего подобного в серийном производстве еще не было. По сути, автопроизводителям пришлось взять на себя определенные риски. 14 сентября 1967 года Bosch представил на Франкфуртском автосалоне систему впрыска топлива с электронным управлением Jetronic. В том же году она появилась на американском рынке на новом VW, чтобы позволить ей выполнить новые строгие экологические требования. В Европе система Jetronic стала доступна лишь в 1968 году. Причем автомобили с электронным впрыском стоили примерно на 10% дороже аналогичных моделей с карбюратором. Поначалу она не получила популярности среди покупателей. Несмотря на это, автопроизводители быстро распознали 2 основных преимущества Jetronic – меньший расход топлива и потенциал для наращивания мощности двигателя. Поэтому, начиная с 1969 года, BMW, Citroen, Jaguar, Lancia, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Saab и Volvo начали внедрять новую систему в своих моделях - премиальных и спортивных.Как бы то ни было, электронное управление одержало верх в борьбе технологий создания смеси топлива и воздуха. Только с помощью электроники можно было добиться удовлетворения все более строгим требованиям по сокращению расхода топлива и экологическим нормам. Новейшая система впрыска подготовила почву для разработки множества других технологий, в которых фигурировало имя Bosch. Технологии ABS, TravelPilot, ESP, управление подушками безопасности и даже автоматизированные и подключенные к сети автомобили будущего – без прорывной технологии Jetronic доверие к электронике не росло бы столь стремительно…
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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