1 декабря 2017, 11:01
Полвека назад система впрыска топлива стала электронной
Когда сотрудники Bosch приобрели в 1959 году автомобиль для проведения испытаний новой системы, он был заявлен как обычный транспорт для корпоративного парка.
В реальности же автомобиль был переоборудован и служил испытательной установкой при разработке электронной системы бензинового впрыска. По словам инженера Хайнриха Кнаппа, каждый раз перед прохождением очередного планового ТО автомобиль приводился в изначальное состояние, и в его двигатель устанавливался карбюратор, чтобы автопроизводитель не мог ничего заподозрить.
Ранее мы писали
Модели BAT 645 и BAT 690 с выходным током заряда 45 и 90 А соответственно, благодаря функции автоматического ...Читать далее
В начале инженерных работ в распоряжении Bosch был только один тестовый автомобиль. Заказчик отвел компании лишь 2 года, чтобы подготовить систему к запуску в производство. Новая технология существенно опережала свое время, ничего подобного в серийном производстве еще не было. По сути, автопроизводителям пришлось взять на себя определенные риски.
14 сентября 1967 года Bosch представил на Франкфуртском автосалоне систему впрыска топлива с электронным управлением Jetronic. В том же году она появилась на американском рынке на новом VW, чтобы позволить ей выполнить новые строгие экологические требования.
В Европе система Jetronic стала доступна лишь в 1968 году. Причем автомобили с электронным впрыском стоили примерно на 10% дороже аналогичных моделей с карбюратором. Поначалу она не получила популярности среди покупателей. Несмотря на это, автопроизводители быстро распознали 2 основных преимущества Jetronic – меньший расход топлива и потенциал для наращивания мощности двигателя. Поэтому, начиная с 1969 года, BMW, Citroen, Jaguar, Lancia, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Saab и Volvo начали внедрять новую систему в своих моделях - премиальных и спортивных.
Как бы то ни было, электронное управление одержало верх в борьбе технологий создания смеси топлива и воздуха. Только с помощью электроники можно было добиться удовлетворения все более строгим требованиям по сокращению расхода топлива и экологическим нормам.
Новейшая система впрыска подготовила почву для разработки множества других технологий, в которых фигурировало имя Bosch. Технологии ABS, TravelPilot, ESP, управление подушками безопасности и даже автоматизированные и подключенные к сети автомобили будущего – без прорывной технологии Jetronic доверие к электронике не росло бы столь стремительно…
Читайте по теме
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Как не лишиться автомобиля на таможне?
23.11.2017, 11:24
Читайте по теме
В Москве презентован новый Lexus LS
29.11.2017, 09:39
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
29.11.2017, 08:57
Для чего дороге слой геотекстиля?
27.11.2017, 09:12
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Что делать в дороге при признаках обморожения
24.11.2017, 11:59
Как не лишиться автомобиля на таможне?
23.11.2017, 11:24
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Здравствуйте хочу купить в Москве Alfa Romeo на автомате c пробегом т.к новые в салоне не найти и хочу обратиться к компаниям которые занимаются подборами автомобилей, слышал что в Москве их достаточно много, поссоветуйте подобные компании?Знакомые советуют обратиться либо в автоподбор.рф либо в Carvizor ...
Здравствуйте! помогите плиз разблокировать фиеста 2002г. книжка потерялась. серийный номер M012978
Почему оба варианта в 19 вопросе считаются правильными?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное