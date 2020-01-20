20 января 2020, 14:05
Полярный УАЗ «Патриот» оценили от 1 062 000 рублей
- 2437
- 0
Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод опубликовал стоимость внедорожника «Патриот» в лимитированном исполнении Antarctic Edition, а также список и цены доступных опций. Базовый автомобиль стоит минимум 1 062 000 рублей, но при желании можно докупить оборудования еще на 200 тысяч.
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Фото: УАЗ
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод рассказал о новой лимитированной версии УАЗ «Патриот», посвященной 200-летию открытия ...Читать далее
Штатно автомобиль оснащен дополнительным отопителем салона, электростеклоподъемниками, круиз-контролем и кондиционером, двумя подушками безопасности, системами ABS и EBD. В цену также входит окраска кузова белый «металлик» и черные 16-дюймовые стальные диски, обутые в покрышки размерностью 225/75.
В списке дополнительных опций значится предпусковой подогреватель салона (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистема с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировка заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедка и защита рулевых тяг (+54 900 рублей).
Выпуск лимитированной версии УАЗ «Патриот» приурочили к 200-летию открытия Антарктиды российской кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года. Всего планируется собрать 200 белоснежных внедорожников.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Пускай регистрируют, что хотят. Банка со ржавыми гвоздями. Сдуру поменял Mitsubishi ASX полной комплектации на Patriot. Да опций там было "Крузак" отдыхает. Но качество.... Три раза по гарантии за год менял мультимедиа, после 5 тысяч посыпался ГРМ, АКБ гавкнула ровно через неделю после гарантийного 1 ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве