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20 января 2020, 14:05

Полярный УАЗ «Патриот» оценили от 1 062 000 рублей

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод опубликовал стоимость внедорожника «Патриот» в лимитированном исполнении Antarctic Edition, а также список и цены доступных опций. Базовый автомобиль стоит минимум 1 062 000 рублей, но при желании можно докупить оборудования еще на 200 тысяч.
Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей

Фото: УАЗ

Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей

Фото: УАЗ

Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей

Фото: УАЗ

Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей

Фото: УАЗ

Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей

Фото: УАЗ

Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей
Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей
Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей
Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей
Полярный УАЗ Патриот оценили от 1 062 000 рублей
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Сборка УАЗ «Патриот» Antarctic Edition стартует в марте 2020 года.  Стоить новинка будет не менее 1 062 000 рублей. Эксклюзивная версия построена на базе комплектации «Оптимум» (от 945 000 рублей). В список заводского оснащения войдет экспедиционный багажник с лестницей, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары, подогрев многофункционального рулевого колеса с кожаной отделкой, а также  обогрев лобового стекла, передних и задний сидений с водоотталкивающей пропиткой.
 
Штатно автомобиль оснащен дополнительным отопителем салона, электростеклоподъемниками, круиз-контролем и кондиционером, двумя подушками безопасности, системами ABS и EBD. В цену также входит окраска кузова белый «металлик» и черные 16-дюймовые стальные диски, обутые в покрышки размерностью 225/75.

В списке дополнительных опций значится предпусковой подогреватель салона (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистема с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировка заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедка и защита рулевых тяг (+54 900 рублей).

Выпуск лимитированной версии УАЗ «Патриот» приурочили к 200-летию открытия Антарктиды российской кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года. Всего планируется собрать 200 белоснежных внедорожников.

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Форум УАЗ 3163 Патриот
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Auto
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Влад Войтко
«Русский Прадо»: запатентованы новые элементы интерьера
Пускай регистрируют, что хотят. Банка со ржавыми гвоздями. Сдуру поменял Mitsubishi ASX полной комплектации на Patriot. Да опций там было "Крузак" отдыхает. Но качество.... Три раза по гарантии за год менял мультимедиа, после 5 тысяч посыпался ГРМ, АКБ гавкнула ровно через неделю после гарантийного 1 ...
Александр
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Полярный УАЗ «Патриот» оценили от 1 062 000 рублей
{{material_128635}}Сборка УАЗ «Патриот» Antarctic Edition стартует в марте 2020 года.  Стоить новинка будет не менее 1 062 000 рублей. Эксклюзивная версия построена на базе комплектации «Оптимум» (от 945 000 рублей). В список заводского оснащения войдет экспедиционный багажник с лестницей, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары, подогрев многофункционального рулевого колеса с кожаной отделкой, а также  обогрев лобового стекла, передних и задний сидений с водоотталкивающей пропиткой. Штатно автомобиль оснащен дополнительным отопителем салона, электростеклоподъемниками, круиз-контролем и кондиционером, двумя подушками безопасности, системами ABS и EBD. В цену также входит окраска кузова белый «металлик» и черные 16-дюймовые стальные диски, обутые в покрышки размерностью 225/75.В списке дополнительных опций значится предпусковой подогреватель салона (+44 900 рублей), климат-контроль и атермальные задние стекла (+16 500 рублей), медиасистема с навигацией и картами (+34 900 рублей), передние и задние парктроники (+11 900 рублей), блокировка заднего дифференциала (+38 900 рублей), а также лебедка и защита рулевых тяг (+54 900 рублей).Выпуск лимитированной версии УАЗ «Патриот» приурочили к 200-летию открытия Антарктиды российской кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года. Всего планируется собрать 200 белоснежных внедорожников.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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